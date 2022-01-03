Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным проектом»





Известный игровой дизайнер Хидео Кодзима рассказывал в рамках одного из новогодних интервью, что он работает сразу над двумя играми. Тогда Кодзима отмечал, что одна из игр — это привычный для игроков крупный AAA-проект, а вторая — это экспериментальный проект «более сложный для реализации».

В новом сообщении в Twitter Хидео Кодзима, похоже, вновь говорит о своем экспериментальном проекте. Он сообщил в соцсети, что собирается в 2022 году «перейти на следующий уровень экспериментов с радикальным проектом». Подробностей о самом проекте Кодзима не приводит, но можно вспомнить еще одно его интервью 2021 года, в котором он заявлял, что хотел бы создать игру, которая бы «менялась в зависимости от того, где живет конкретный человек».

This year, I'm going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I'm also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022



Напомним, ранее появлялись слухи, что Хидео Кодзима может работать с подразделением Xbox над новой игрой, которая некоторым образом связана с облачными технологии. Согласно слухам, эта игра может быть по уже существующей игровой франшизе. Однако официально ни одна из сторон (Xbox или Кодзима) не подтверждали, что ведут совместную работу.