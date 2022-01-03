Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным проектом»

Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным проектом»


Известный игровой дизайнер Хидео Кодзима рассказывал в рамках одного из новогодних интервью, что он работает сразу над двумя играми. Тогда Кодзима отмечал, что одна из игр — это привычный для игроков крупный AAA-проект, а вторая — это экспериментальный проект «более сложный для реализации».

В новом сообщении в Twitter Хидео Кодзима, похоже, вновь говорит о своем экспериментальном проекте. Он сообщил в соцсети, что собирается в 2022 году «перейти на следующий уровень экспериментов с радикальным проектом». Подробностей о самом проекте Кодзима не приводит, но можно вспомнить еще одно его интервью 2021 года, в котором он заявлял, что хотел бы создать игру, которая бы «менялась в зависимости от того, где живет конкретный человек».


Напомним, ранее появлялись слухи, что Хидео Кодзима может работать с подразделением Xbox над новой игрой, которая некоторым образом связана с облачными технологии. Согласно слухам, эта игра может быть по уже существующей игровой франшизе. Однако официально ни одна из сторон (Xbox или Кодзима) не подтверждали, что ведут совместную работу.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
15 невинных детских шалостей, которые покажутся смешными ТОЛЬКО пошлым взрослым
15 невинных детских шалостей, которые покажутся смешными ТОЛЬКО
Тату-мастер не умеет рисовать, но людям это нравится: 20 ужасно-забавных работ
Тату-мастер не умеет рисовать, но людям это нравится: 20
В Сургуте торговые точки предлагают у них погреться за деньги
В Сургуте торговые точки предлагают у них погреться за деньги
Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным проектом»
Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным
Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50 списках лучших игр 2021 года
Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50
BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain
BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain
Жена Игоря Николаева попросила дать ей стареть
Жена Игоря Николаева попросила дать ей стареть
Курбан Омаров обвинил Бородину в изменах с его другом, пригрозив ей видеоподтверждением
Курбан Омаров обвинил Бородину в изменах с его другом, пригрозив ей
Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами
Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами
Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных родных и друзей
Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных
Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе
Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе

Топ на сегодня

13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной

Еще по теме

Хидео Кодзима оценил демонстрацию Senua’s Saga: Hellblade II
Бекмамбетов пришел в гости к Кодзиме и был высмеян
Россияне накинулись на японского геймдизайнера из-за постера к фильму "Т-34"
Инсайдер: Compulsion Games работает над двумя эксклюзивами Xbox