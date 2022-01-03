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Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой

Илья Авербух рассказал о романе Дани Милохина и Евгении Медведевой
Хореограф Илья Авербух раскрыл правду об отношениях молодых людей. Ушедший 2021-й год запомнился телезрителям 12-м сезоном «Ледникового периода» и интригами, которые разыгрывались на льду. Никто не остался безучастным к разыгранной страсти между яркими участниками — 20-летним Даней Милохиным, впервые вставшим на коньки, и его 22-летней партнершей — чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Особенно после того, как участники шоу продемонстрировали публике совсем недетский поцелуй. Многие тут же решили, что между Женей и Даней серьезные отношения, хотя, они их не подтверждали, а накануне финала вообще признались, что все это было частью постановки и вообще они находились «в плену у Авербуха». Пришлось продюсеру шоу признать, что таким образом действительно подогревал интерес зрителей к паре, а значит и всему проекту.
Даня Милохин и Евгения Медведева «Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали»,  — раскрыл тайну Илья Авербух в беседе со «СтарХитом». Он рассказал, что пара изначально вызывала интерес к себе: «В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так». Жена Медведева добавила к сказанному , что тоже узнала тиктокера с совершенно другой стороны. Она осталась в восторге от работы с ним. «Пересматриваю наши с Даней номера и сама не могу определиться, какой больше всего нравится. Каждый номер особенный для меня», — написала заслуженная фигуристка в своем Инстаграм.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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