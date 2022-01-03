Илон Маск решил создать человекоподобного робота до конца года

Вадим Карасев

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о планах по созданию человекоподобного робота, рабочий прототип которого должен быть готов уже в этом году, пишет издание Electrek.

Разработкой андроида занимается автоконцерн Маска Tesla, устройство уже получило название Tesla Bot. Предполагается, что робот должен будет выполнять за человека несложную работу, например собирать овощи и фрукты на фермах. При этом он будет способен развиваться.

"Со временем он может обрести уникальную личность. Нельзя сказать, что все роботы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации к владельцу, если так можно выразиться", — объяснил Маск.



Интеллект робота будет создаваться на основе разработанных компанией алгоритмов, применяемых в системах активной помощи водителю автомобилей Tesla. Производить андроидов будет завод концерна в Техасе, при этом Маск не готов назвать точные сроки начала серийного выпуска, но обещает показать "прототип достойного уровня" до конца 2022 года.

