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Ирине Хакамаде изменяли даже любовники

Ирине Хакамаде изменяли даже любовники
Бизнесвумен Ирина Хакамада не понимает, почему все мужчины в ее жизни ей изменяли. Ведущая никогда не скрывала, что отношения с ныне покойным мужем Владимиром Сиротинским были свободными. Даже рождение дочери не скрепило их брак... Политик поделилась, что ни один из ее избранников не был ей верен. «Мне изменяли все мужья, мне изменяли все возлюбленные, мне изменяли все любовники. И однажды я спросила у одного мудрого мужика, который давно меня знал: почему мне изменяют все? Он говорит: Ира, потому что ты никому не принадлежишь», — заявила 66-летняя звезда. Правда, со своим супругом Владимиром Сиротинским, которого не стало в прошлом году из-за проблем с сердцем, у них были четкие договоренности: каждый имел право на любовника или любовницу. Ирина Муцуовна честно рассказала: «Если я влюблялась, то мужа не любила. Я дружила с ним. Я ему прямо говорила: Володь, я тебя сейчас не люблю. Он сам знал».
Ирина Хакамада Но однажды, когда у мужа появилась пассия на стороне, политик переживала настолько, что не находила себе места. «Через год после рождения Маши. Маша родилась, через год появилась другая женщина. Тогда была боль. Я держала ее года три». Несмотря на это, паре удалось сохранить брак. Да и обиды политик больше не держала: «Потом мне это надоело. Все, хватит! Я не на помойке нашла себя». Хакамада все же отметила, что не могла уйти от мужа не только из-за большой любви к нему, но из-за их общей дочери: «Потому что Машу трясло. Она ребенок специальный, она очень тонкая. Для нее папа и мама и она — семья. Она за каждым обедом воскресным говорила: папочка, как хорошо, что ты в семье рядом с мамой». К слову, Владимир Евгеньевич и Ирина Муцуовна завели себе привычку постоянно обговаривать семейные проблемы, чтобы и дальше быть вместе. «Мы с Володькой проговаривали каждые два года. Садились прямо: ну что, расходимся или меняемся?» — заключила она в YouTube-шоу Натальи Синдеевой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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