История Ольги Миримской как зеркало современной России

Скандал с Ольгой Миримской недавно стал достоянием общественности. Ее биография – это зеркало современной России, где находится место успехам и неудачам, надеждам и разочарованиям, и т.д.Успешная бизнес-леди (ее «Русский продукт» основан в далеких 90-х и представлен на рынке по сей день), Ольга Миримская была замужем за Алексеем Голубовичем, экс-директором ЮКОСа по стратегическому планированию. В середине «нулевых» они развелись, после чего Ольга встретила Николая Смирнова, руководителя и совладельца ГК «Центр Финансовых Технологий», оператора платежной системы «Золотая Корона», с которым Миримская жила в гражданском браке.Но брак закончился скандалом — изнурительная тяжба с отцом дочери, выношенной суррогатной матерью, её бегство за границу, уголовные дела. Но Ольга Миримская девочку нашла и вернула домой.В декабре этого года – арест Басманным райсудом Ольги Миримской на два месяца. По делу также был арестован следователь ГСУ СКР по Московской области Юрий Носов, которому инкриминируется получение пять лет назад через посредников двух автомобилей от Миримской – якобы Носов фальсифицировал в ее пользу доказательства, на основании которых открыл уголовное дело против её гражданского мужа Николая Смирнова.