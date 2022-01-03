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Экс-супруг Ксении Бородиной пригрозил бывшей жене публикацией видео с ее изменой

Экс-супруг Ксении Бородиной пригрозил бывшей жене публикацией видео с ее изменой
Ведущая Ксения Бородина продолжает публичные разборки с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Накануне Курбан Омаров обвинил Ксению в неверности. По его словам, телеведущая изменяла ему с его же другом. И это он считает своим козырем. Как оказалось, он надумал рассказать в подробностях о личной жизни экс-жены ради того, чтобы его не лишили общения с их с Ксенией дочерью. «А самое главное знаете, во всей этой истории что? Если, не дай Бог, мне перестанут давать доступ к Теоне — я заговорю с видеоподтверждением», — обратился Курбан. Мужчина заверяет, что если его условия будут соблюдены, никаких жареных подробностей о Бородиной и ее якобы изменах публике не станет известно. «Так что пусть Теона будет для меня доступна и я буду молчать! Обещаю! Я же без нее умру!»                 
Ксения Бородина с бывшим мужем Поклонники телеведущей возмущены поведением Омарова: «Окончательно разочарована вашим бывшим мужем. Не мужское поведение»; «Это предательство называется… Неожиданно, конечно, про Ксю такое слышать!»; «Некрасиво, что он на публику пишет столько всего! Если любит свою дочь, ее надо беречь от таких сплетен, а не раздувать! Молчал год, ну и дальше молчал бы». К слову, недавно 38-летняя Ксения и сама заявляла, что всегда была честна с бывшим: «Я не изменяла в браке, не врала. А как буду жить сейчас — мое дело. Главное, чтобы совесть была чиста. И убедительная просьба — оставьте меня в покое с этим браком».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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