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Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца

Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца
Телеведущая Юлия Меньшова поделилась фото с мужем, детьми и мамой и высказалась о том, как пережить потерю и ценить то, что есть. Юлия Меньшова — единственная дочь народной артистки России Веры Алентовой и оскароносного режиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова. После смерти отца актриса редко делится подробностями жизни семьи со своими подписчиками. В новогоднюю ночь Меньшова опубликовала пост в Instagram, в котором призвала поклонников беречь родных и близких. Семья собралась вместе по случаю Нового года, редкий кадр. Юлия Меньшова в поздравлении к подписчикам призналась, что «ударная волна» после смерти отца заставила ее много работать, актриса с головой «ушла в глубокую нору» и редко появлялась на публике.
Юлия Меньшова с мужем, детьми и мамой Верой Алентовой «Мне теперь часто пишут: «Я потеряла в этом году папу... маму... брата... Как пережить, как справиться?». Если честно — я не знаю… Но, что всегда в наших силах — так это чаще говорить любимым людям, что мы их любим. И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом… Всегда !🎄❤️», - написала Юлия под новогодним снимком. Меньшова отметила, что теперь семье не часто удается собраться вместе — у всех разный график работы: «Мы не часто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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