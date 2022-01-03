Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра
Первый фильм франшизы "Матрица" вышел в 1999 году, но только сейчас стало известно, что 70 процентов своего гонорара за съемки Киану Ривз пожертвовал на благотворительность. За роль Нео в первой ленте он заработал 10 миллионов долларов. Еще 25 миллионов, согласно контракту, получил с кассовых сборов фильма. На момент премьеры "Матрицы" младшая сестра Ривза Ким, которая младше 57-летнего актера на два года, уже восемь лет боролась с лейкемией. Киану в тот период стал опекуном сестры и помогал ей во время реабилитации, когда спустя десять лет после того, как Ким поставили диагноз, болезнь вошла в стадию ремиссии. Кроме того, в период после выхода первой "Матрицы" Киану продал дом, чтобы переселиться поближе к сестре. Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее, — говорил он о Ким в интервью.