Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра

Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра

Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра

Первый фильм франшизы "Матрица" вышел в 1999 году, но только сейчас стало известно, что 70 процентов своего гонорара за съемки Киану Ривз пожертвовал на благотворительность. За роль Нео в первой ленте он заработал 10 миллионов долларов. Еще 25 миллионов, согласно контракту, получил с кассовых сборов фильма. На момент премьеры "Матрицы" младшая сестра Ривза Ким, которая младше 57-летнего актера на два года, уже восемь лет боролась с лейкемией. Киану в тот период стал опекуном сестры и помогал ей во время реабилитации, когда спустя десять лет после того, как Ким поставили диагноз, болезнь вошла в стадию ремиссии. Кроме того, в период после выхода первой "Матрицы" Киану продал дом, чтобы переселиться поближе к сестре. Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее,  — говорил он о Ким в интервью.


Киану Ривз в фильме "Матрица"Деньги, пожертвованные Ривзом, были направлены на исследования в области лейкемии. Спустя несколько лет он основал собственный благотворительный фонд помощи больным раком.  Не хочу присваивать фонду свое имя, просто пусть делает свое дело, — сказал актер. Киану вообще известен своими щедрыми пожертвованиями и активным участием в благотворительных акциях. Летом 2020-го он помогал собрать деньги фонду, поддерживающему детей с онкологическими заболеваниями: актер выставил на аукцион 15-минутную встречу с ним в Zoom. А те, кто работал с Ривзом на съемочной площадке, подтверждают, что он щедр и к коллегам по проектам. Осенью на съемках фильма "Джон Уик 4" Киану подарил четверым каскадерам часы: каждому — Rolex стоимостью более девяти тысяч долларов.
Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу" фонду борьбы с лейкемией. От этой болезни страдает его сестра
Киану Ривз пожертвовал 70 процентов гонорара за "Матрицу"
Bloomberg: новая игра от создателя Bioshock Кена Левина в «производственном аду»
Bloomberg: новая игра от создателя Bioshock Кена Левина в
Елизавета Боярская провела первые дни нового года без телевизора и смартфона
Елизавета Боярская провела первые дни нового года без телевизора и
Павел Табаков поделился милым фото с сыном
Павел Табаков поделился милым фото с сыном
Цой и правда жив!
Цой и правда жив!
История Ольги Миримской как зеркало современной России
История Ольги Миримской как зеркало современной России
15 невинных детских шалостей, которые покажутся смешными ТОЛЬКО пошлым взрослым
15 невинных детских шалостей, которые покажутся смешными ТОЛЬКО
Тату-мастер не умеет рисовать, но людям это нравится: 20 ужасно-забавных работ
Тату-мастер не умеет рисовать, но людям это нравится: 20
В Сургуте торговые точки предлагают у них погреться за деньги
В Сургуте торговые точки предлагают у них погреться за деньги
Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным проектом»
Хидео Кодзима рассказывает об экспериментах с новым «радикальным
Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50 списках лучших игр 2021 года
Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50
BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain
BitNile отчиталась о покупке 20 600 майнеров у Bitmain

Топ на сегодня

13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)

Еще по теме

Киану Ривз рассказал о съемках двух новых частей «Матрицы»
СМИ растиражировали интервью Киану Ривза 2011 года о продолжении «Матрицы»
Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария четвертой «Матрицы»
История борьбе с депрессией Киану Ривза кочует по интернету