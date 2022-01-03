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Китайский эксперт назвал три опасных свойства омикрон-штамма COVID-19

Китайский эксперт назвал три опасных свойства омикрон-штамма COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:53  Автор: Иван Антонов, Пекин



Исследования последней модификации коронавируса — штамма «омикрон» дают определённый повод для оптимизма с точки зрения снижения вреда от этой разновидности для организма человека. В то же время уже сейчас можно увидеть его отдельные тревожные свойства, считает эксперт-вирусолог из Гуанчжоу Тань Синхуа. Об этом пишет портал «Синьцзинбао».

Нагрузка на организм людей со штаммом «омикрон» относительно невысока, отметил специалист. Симптомы, которые проявляются у заразившихся, также не очень серьёзные, однако, по его словам, обнаружен и ряд достаточно тревожных свойств.

Так, мутировавший штамм коронавируса, по предварительной оценке, может быть в десятки раз заразнее первоначальной версии заболевания. Это может привести к лавинообразному распространению инфекции, которое обрушит системы здравоохранения в странах мира, предостерёг учёный.


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Кроме того, «омикрон» научился лучше «прятаться», считает Тань Синхуа. Во многом из-за того, что он провоцирует умеренную реакцию организма на своё появление, это делает его малозаметным и вынуждает проводить дополнительные исследования, чтобы обнаружить заражённых.

Наконец, омикрон-штамм сложнее вывести из организма окончательно. Это означает необходимость более длительного карантина, а также появление большого количества бессимптомных разносчиков заболевания.



#Китай #здравоохранение #коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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