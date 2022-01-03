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Кравцов: переход на новые образовательные стандарты не предполагает введения новых предметов

Кравцов: переход на новые образовательные стандарты не предполагает введения новых предметов

13:28  Автор: Виктория Карташева


Источник: Известия



Переход школ на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) не предполагает введения новых предметов и отмены существующих. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 

В июле Минюст зарегистрировал приказы Минпросвещения об утверждении новых ФГОС. В обновлённых стандартах сформулированы определённые требования к предметам всей школьной программы каждого уровня. Кроме того, ими предусмотрено личностное развитие ребят, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

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«Переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. Конкретизируется лишь содержание изучаемого. Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин — скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика», — отметил Кравцов. 

По его словам, суть новой редакции состоит в конкретизации требований к каждому из предметов школьной программы и чёткое указание, что должны освоить школьники за время обучения. Помимо этого, система требований к условиям обучения, прописанные во ФГОС, обеспечивают равенство возможностей получения качественного образования для всех, вне зависимости от места жительства и дохода семьи. 

В то же время материалы ЕГЭ, который в 2022 году проведут в соответствии с новыми ФГОС, радикально не изменились и не стали сложнее, подчеркнул глава Минпросвещения. Демоверсии экзаменационных заданий опубликованы на сайте ФИПИ, напомнил он. Таким образом, у выпускников и педагогов достаточно времени, чтобы учесть изменения и качественно подготовиться к экзаменам. 


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«Что же касается большей практико-ориентированности заданий, то опыт ГИА-9 (государственная итоговая аттестация после 9-го класса — прим. редакции), где этот подход проявился двумя годами раньше, показывает, что ребята в целом справляются с такими задачами», — заключил Кравцов.

Он также заявил, что Минпросвещения не планирует вводить электронные сертификаты для посещения школ и другие ограничительные меры или продлевать зимние каникулы. Однако образовательные организации, как и прежде, обязаны строго соблюдать все медико-санитарные предписания.  

Ранее сообщалось, что на госпрограмму «Образование» в 2022 году планируют направить 469,7 миллиарда рублей. По словам Кравцова, госпрограмма «Образование» нацелена на решение трёх задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Во-первых, это вхождение в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования.



#школы #образование

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По материалам: pnp.ru

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