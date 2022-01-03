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Ксения Собчак опубликовала фото из бани. Алексей Венедиктов сделал репост и получил бан от Instagram

Ксения Собчак опубликовала фото из бани. Алексей Венедиктов сделал репост и получил бан от Instagram

В соцсетях второй день обсуждают откровенное фото Ксении Собчак: 2 января телеведущая отправилась в баню, кадром оттуда и поделилась с подписчиками. У "голого" фото уже более 407 тысяч лайков, что существенно больше, чем в среднем набирают фотографии Ксении.В комментариях мнения разошлись: кто-то предполагает, что Собчак решила составить конкуренцию Анастасии Волочковой (балерина, как известно, большая любительница банных фотосессий). Кто-то восхищается смелостью Ксении, другие критикуют.

 

Припомнили телезвезде (в том числе у нас в "Блогах") и ее собственный пост, где она делилась наблюдением о том, что "чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки".

Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?— писала тогда Собчак.В комментариях к посту с "банным" фото пользователи иронизируют на тему того, что чуть ранее подобным кадром, только не из бани, поделилась актриса Дарья Мороз, бывшая супруга Константина Богомолова. Про "битву" откровенных фоток вчера написал и телеграм-канал "Только никому...".

 


 


Снимок Ксении Собчак впечатлил главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, он попытался сделать репост. Но соцсеть не позволила. У себя в телеграме Венедиктов написал:Инстаграм мне забанил вот эту новогоднюю фотографию Ксении Собчак, которую она сама и выложила. Хм..При этом то же фото на странице самой Ксении Instagram не блокировал.Политика Instagram не всегда поддается логике: к примеру, не так давно был забанен невинный кадр Полины Гагариной, где они с дочкой на пляже позируют в купальниках — причем девочка повернулась к камере спиной. В то же время многие знаменитости публикуют фотосессии практически без одежды, и на них Instagram свои запреты не распространяет.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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