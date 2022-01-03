Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2022 году

Вадим Карасев

Праздники у виккан отличаются от привычных нам, и все они объединены под названием «‎Колесо года»‎. Каждая из этих дат несет в себе тайный смысл, и празднование этих событий в 2022 году поможет каждому привлечь благополучие.

Смысл викканских праздников заключается в единении человека с природой, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают поближе познакомиться с важными датами в 2022 году. Отметить эти праздничные дни сможет каждый, чтобы обрести гармонию с внешним миром и изменить свою жизнь к лучшему.

Самайн: 31 октября — 1 ноября

Самый важный викканский праздник открывает Колесо Года. Он символизирует завершение цикла, сбор урожая и благополучное начало холодов с полными закромами еды. В прежние времена празднование растягивалось на неделю, а в современном мире его сократили до одних суток.

В этот день проводят обряды, направленные на очищение энергетики от негатива, привлечение благополучия в дом. Сайман — это начало новой жизни, в которой нет места всему, что печалит, беспокоит и мешает развитию.

Йоль: 22 декабря

Празднование приходится на зимнее солнцестояние. Йоль отмечают, включив все возможные источники света, зажигая свечи и костры. Праздник длится более 10 дней, и в каждый из них важно выполнять обряды, направленные на привлечение благополучия.

Йоль отмечают в кругу семьи и близких друзей. К этому событию готовятся заранее и стараются убраться во всем доме так, чтобы начать новый цикл без ментальной и физической грязи.

Имболк: с 1 по 2 февраля

Празднование этого дня связано со скорым наступлением весны и завершением периода холодов. По традиции в ночь Имблока не гасят костры, чтобы помочь Солнцу растопить ненавистные снега и поскорее привлечь весеннее тепло.

Праздничный день — время избавления от старых вещей. В прежние времена их сжигали и старались предать огню те предметы, которыми пользовались заболевшие близкие. Считается, что священный огонь помогает бороться с недугами и ускоряет выздоровление. Именно поэтому в праздник сжигали постель — матрасы, наполненные сеном или соломой. В день праздника также просят прощения у близких, обращаются к богине Бригите с просьбами об удачи в любви.

Остара: 20 марта

Праздничный день приходится на весеннее равноденствие и привязан к почитанию богини Остары, отвечающей за плодородие. В этот день окуривают дома целебными травами, чтобы избавиться от негативной энергетики, заговаривают рассаду и семена для получения хорошего урожая. Также по традиции в этот день проводят обряды, направленные на сохранение красоты, здоровья и молодости.

Белтейн: с 30 апреля до 1 мая

Празднование этого дня начинается со сбора лекарственных трав, которые обладают исключительной силой именно в день Белтейна. Ветвями деревьев украшают дома и сараи со скотиной, проводят обряды, направленные на успех животноводческих работ.

День проводят активно, общаются с новыми людьми, желают всем счастья и заботятся о том, чтобы каждый член семьи оставался в хорошем настроении. Добрые бескорыстные поступки в праздник — символ процветания и удачи на весь год.

Лита: 21 июня

Празднование летнего солнцестояния и середины теплого периода. В этот день украшают дома ветвями березы, зверобоем и белыми лилиями, проводят время с семьей и устраивают праздничные гуляния. Не обходится Лита и без ярких костров — их разжигают и поддерживают всю ночь, чтобы обрести благополучие.

Пары, мечтающие о зачатии и рождении здорового потомства, держатся за руки и стоят у костра, моля о даровании долгожданной беременности. В праздничный день принято заключать брак, который будет крепким.

Лугнасад: 1 августа

Встреча осени и сбор урожая. В праздничный день устраивают широкие гуляния, накрывая общий богатый стол. Каждый приносит что-то из своего урожая, готовит лакомства и приносит их на общий праздник.

Символами благополучия и плодородия служат мед, яблоки и свежий хлеб. По традиции 1 августа проводят ритуалы, направленные на защиту домашнего скота. На Лугнасад принято дарить подарки и обмениваться вещами, давая им вторую жизнь.

Мабон: 23 сентября

День осеннего равноденствия — символ окончания сбора урожая, проводы тепла и подготовка к зимнему периоду. В этот день стараются как можно больше времени проводить на природе, общаться со своими деревьями-покровителями, а также накрывать богатый стол, используя собранный урожай. На Мабон проводят обряды и ритуалы, направленные на укрепление здоровья, желают удачи близким.