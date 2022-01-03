Курбан Омаров обвинил Бородину в изменах с его другом, пригрозив ей видеоподтверждением

Вадим Карасев

41-летний Курбан Омаров поскандалил с экс-супругой. Блогер обвинил свою бывшую жену Ксению Бородину в изменах, сообщает "СтарХит".

Как утверждает Курбан Омаров, ведущая "Дома-2" оказалась неверна ему, якобы изменив с его же приятелем.



"Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!" - заявил мужчина.

Курбан Омаров раскрыл в Stories, что считает виновным в произошедшем некоего Трофима, заявив, что боится лишиться общения с дочерью.

"Мы же выросли вместе, но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район! А теперь как верить? Мне говорили, Малкин, Егор Крид стояли в очереди… Оказалось, Трофим, который должен мне 3 000 000. А самое главное, знаете, во всей этой истории, что если, не дай бог, мне перестанут давать доступ к Теоне, я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна. И я буду молчать как рыба об лед", - цитирует Super блогера.

В ответ на это Ксения Бородина намекнула на измены Курбана Омарова - причем с несовершеннолетними девушками, отмечает издание.

"Печально все это и жалко… Видимо, 17-летние любовницы уже не справляются. Если бы я хотела, я бы давно рассказала! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своем папе. Там слишком много грязи", - отметила Ксения Бородина.



Как писал NEWSTES, ранее Ксения Бородина раскрыла, почему впервые разревелась за долгое время.