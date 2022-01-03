Лайфхак: как с помощью холода открыть любой замок без ключа — это работает

Научные работники сходятся во мнении, что металла – это не самое прочное, что есть на планете. Он способен разрушаться под воздействием низких температур.

Один мужчина решил проверить эту теорию, а для эксперимента взяла навесной замок.

Цель, заданная эксперименту – открыть его без ключа посредством физической нагрузки.

Чтобы претворить задуманное в жизнь, выставить замок на мороз было недостаточно. Мужчина решил использовать в эксперименте жидкий азот.

Его температура без малого составляет 195 градусов и при нахождении в обычных условиях азот склонен к испарению.

Но пока он сохраняет свой объем, температура находится на стабильном уровне. Экспериментатор погрузил замок в емкость с субстанцией.

Во многих современных киноработах показывают, что азоту требуется всего пара минут, чтобы охладить металл. Но на практике все вышло иначе. Даже через 8-10 минут мужчина не получил нужного результата.

Чтобы металл поддался азоту потребовалось более четверти часа. Парень извлек из азота замок и стукнул по нему молотком. Металл действительно обрел хрупкость и открыть замок получилось двумя ударами.

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