Лунный день сегодня 3 января 2022 года

Вадим Карасев

2022 год набирает обороты. 3 января обещает быть довольно непростым днем. Однако не стоит бояться проблем, ведь с подсказками астрологов вы с большей вероятностью выполните самые сложные задачи.

Главное в первый понедельник 2022 года — поддерживать себя в тонусе, расходовать энергию экономично и прислушиваться к советам близких людей. Это тот самый день, когда рекомендации окружающих могут быть действенными и крайне полезными. Будьте собой и не унывайте.

Фаза Луны: начинается 2 лунный день. Вчера было Новолуние, значит, сегодня Луна растет. Ей предстоит делать это под влиянием Козерога. Сочетание стихии Земли и активной фазы не самое лучшее, так что день обещает быть сложным. В такой день опасно нарушать правила и изменять своим принципам.

Магнитные бури 3 января: Солнце спокойно, а значит, сегодня не стоит опасаться магнитных бурь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

физические упражнения;уход за собой;общение с людьми;прогулки;завершение важных дел.решения, принятые под чужим влиянием;переутомления;неконтролируемые траты.

Если хотите угодить Козерогу, хозяину этого дня, избегайте спешки и нестандартных решений в домашних делах. Попробуйте провести генеральную уборку хотя бы одной комнаты, навести порядок в бумагах и документах. Также можно выбросить ненужные старые вещи. По мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, это принесет не только чистоту, но и удачу.

Что надеть в этот понедельник

Сегодня можно не переживать насчет выбора образа. Тактичный Козерог очень спокойно отнесется к любому вашему решению. Впрочем, чтобы привлечь удачу, можно надеть крупные украшения и добавить яркие аксессуары.

Украшения должны быть сделаны из материалов, наиболее дружественных для стихии Земли: титана, мельхиора, серебра, керамики или дерева. Очень хорошо, если рядом с вами будут такие камни, как оникс, опал, обсидиан. Они тоже относятся к этой стихии.

Настроение и здоровье во 2 лунный день

В этот день полезны любые физические упражнения, но только в меру, без изнуряющих нагрузок на пределе возможностей. Обязательно старайтесь находить свободное время, которое можно посвятить только себе. Любые стрессовые ситуации и нервные срывы в начале года противопоказаны.





Как можно больше дышите свежим воздухом в этот понедельник. А если погода вас не устраивает, пообщайтесь с близкими людьми, поиграйте с домашними животными. Это избавит вас от депрессивных мыслей и негативного настроя в целом.

Финансы и работа 3 января

Первый понедельник 2022 года, по мнению экспертов, будет финансово продуктивным. Луна в Козероге наделит удачей упорных и целеустремленных людей. Нас будет переполнять энергия из-за фазы роста, но происходить это будет спокойно и равномерно, так как ночное светило в самом начале этого пути.

Почувствовав прилив сил, обязательно найдите дело, в которое его можно направить. Не нужно сегодня бездельничать. Действуйте осторожно и прагматично. Продуманные расходы приведут к успеху и удаче, а спонтанный шопинг — к неудачам и большим убыткам.

Любовь и отношения по лунному календарю

Не бойтесь находиться в водовороте событий и общаться с разными людьми. Одинаково комфортно будет как в новом кругу, так и в компании самых близких людей. Не нужно стремиться угодить и понравиться всем вокруг. Так можно забыть о своих собственных интересах.

В амурных делах астрологи советуют прислушаться к своему внутреннему голосу. Луна поддержит тех, кто ищет свою любовь. Она поможет очаровать окружающих. Стихия Земли поддержит тех, кто стремится наладить семейные отношения либо перевести любовь на новый уровень.