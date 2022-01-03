Максим рассказала о потерях в ушедшем году

Певица Максим надеется, что Новый год будет лучше предыдущего. Ушедший год стал настоящим испытанием для певицы МакSим. Помимо того, что в течение двух месяцев артистка лечилась от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом. Звезда находилась на грани жизни и смерти. К счастью, врачам удалось поставить ее на ноги. Сегодня Максимова опубликовала в личном блоге пост, в котором намекнула на перемены в личной жизни. Причем, не самые радужные. «И как всегда, под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка!» Прощай, прощай, отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!» — отметила певица.Максим Поклонник звезды принялись утешать ее и уверять, что все в ее жизни обязательно наладится, главное — она здорова. «Главное, будь счастлива и здорова. Нам больше ничего не надо! Не переживай, ты сильнее всех на свете», — заявил один из фанатов. Напомним, МакSим была дважды замужем. С первым мужем Алексеем Луговцовым артистка прожила три года, родив ему дочь Александру. Вторую дочь Марию певица родила от бизнесмена Антона Петрова.