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Мария Кожевникова обзавелась еще одним ребенком

Мария Кожевникова обзавелась еще одним ребенком
37-летняя актриса Мария Кожевникова озадачила поклонников семейным снимком. Артистка в четвертый раз стала мамой, решили подписчики актрисы, увидев ее праздничное фото в Инстаграме, которым она поздравила всех с Новым годом. Дело в том, что в кадре звезда «Универа» запечатлена в окружении мужа Евгения Васильева и четырех детей – трех мальчиков и маленькой девочки в пышном ярко-розовом платье принцессы. Лицо малышки закрыто смайлом, так что узнать ее не представляется возможным. Кожевникова тоже не стала раскрывать личность крошки, оставив публику теряться в догадках. «С Новым годом всех! Желаю всем просыпаться и засыпать с улыбкой! Фото понимайте как хотите Расскажу завтра…», — подписала Мария шокирующий кадр.
Мария Кожевникова с мужем и детьми Фолловеры подумали, что Кожевникова рассекретила свою дочь. В комментариях предположили, что актриса усыновила ребенка, ведь беременной ее никто не видел, а малышке в кадре — год или два. «С новым счастьем, родные», «Сколько у вас детей?», «Вы взяли девочку в семью?», «Доченька ваша?», «Удочерили?», «Счастья Вашей новой семье! Спасибо, что удочерили девочку!», — отметили подписчики. Напомним, Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев живут вместе с августа 2013 года, однако официально брак они так и не зарегистрировали: влюбленные лишь обвенчались в православном соборе в Ницце. За минувшие восемь лет звезда «Универа» успела подарить гражданскому мужу троих сыновей: Ивана, Максима и Василия, появившегося на свет в 2017 году. За последнее время артистку не раз подозревали в четвертой беременности, но она опровергала слухи, утверждая, что у них с мужем пока нет возможности заводить еще одного малыша.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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