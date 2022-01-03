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Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами

Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами


Законопроект о более эффективном регулировании поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), одобренный 23 декабря правительством Эстонии, не запрещает владеть и торговать криптовалютами. Об этом говорится на сайте Минфина.


Согласно заявлению, правила применяются не к клиентам, а к VASP. Законопроект внесен в парламент, где должен пройти три чтения.


«Регулирование не затрагивает физических лиц, владеющих виртуальной валютой через частный кошелек, не предоставленный VASP. Однако аккаунты, открытые эстонскими VASP, не могут быть анонимными, а поставщики не могут предлагать анонимные учетные записи или кошельки», — говорится в пресс-релизе.


В Минфине подчеркнули, что законопроект обязывает VASP идентифицировать своих клиентов и включает рекомендации FATF. Согласно поправке, власти могут отказать в выдаче лицензии, если организация не ведет коммерческую деятельность в Эстонии или не имеет очевидной связи со страной.


«VASP должны будут иметь уставной капитал не менее €125 000 или €350 000, в зависимости от типа предлагаемых услуг, увеличенный с текущего минимального уровня в €12 000», — добавили в Минфине.


В 2020 году власти Эстонии отозвали лицензии более чем у 1000 компаний, ведущих деятельность в сфере цифровых активов. После этого Минфин предложил ужесточить требования к поставщикам криптовалютных услуг.


В сентябре 2021 года министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила ранее озвученные планы по изменению требований к VASP в связи с возросшими рисками отмывания денег и финансирования терроризма.


Она также обратилась в Отдел финансовой разведки Эстонии с просьбой рассмотреть вопрос о временной приостановке выдачи новых лицензий до вступления в силу нового постановления.


Напомним, в октябре глава Бюро данных по отмыванию денег (RAB) Матис Мяэкер предложил отозвать все ранее выданные лицензии на торговлю цифровыми активами.


Позднее представители RAB в комментарии ForkLog опровергли планы по автоматической аннуляции лицензий у криптовалютных компаний.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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