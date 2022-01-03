Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за него замуж

Турчанка вышла замуж за человека, который несколько лет назад изуродовал ее, выплеснув прямо в лицо агрессивное вещество – кислоту, моментально изменившую жизнь.

В результате происшествия у Берфин пострадала не только кожа, но и глаза – молодая девушка чуть не ослепла.

Три года назад парень по имени Казим, решился на удачный поступок – его девушка решила с ним расстаться, и освирепевший мужчина выплеснул на нее кислоту. Жертва выжила, и написала заявление на бывшего возлюбленного.

Когда мужчину взяли под стражу, он всячески молил ее о прощении. Он был настолько убедительным, что сердце девушки растаяло и она отказалась от обвинений.

Несмотря на то, что заявление Берфин забрала, парня осудили, и вынесли приговор на тринадцать лет тюрьмы.

Но благодаря коронавирусу и изменениям в законе, связанным с пандемией, молодому человеку изменили приговор на условный срок.

Родители женщины были неприятно удивлены таким поворотом и не поддержали брак.