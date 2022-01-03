Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за него замуж

Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за него замуж

Турчанка вышла замуж за человека, который несколько лет назад изуродовал ее, выплеснув прямо в лицо агрессивное вещество – кислоту, моментально изменившую жизнь.

В результате происшествия у Берфин пострадала не только кожа, но и глаза – молодая девушка чуть не ослепла.

Три года назад парень по имени Казим, решился на удачный поступок – его девушка решила с ним расстаться, и освирепевший мужчина выплеснул на нее кислоту. Жертва выжила, и написала заявление на бывшего возлюбленного.

Когда мужчину взяли под стражу, он всячески молил ее о прощении. Он был настолько убедительным, что сердце девушки растаяло и она отказалась от обвинений.

Несмотря на то, что заявление Берфин забрала, парня осудили, и вынесли приговор на тринадцать лет тюрьмы.

Но благодаря коронавирусу и изменениям в законе, связанным с пандемией, молодому человеку изменили приговор на условный срок.

Родители женщины были неприятно удивлены таким поворотом и не поддержали брак.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2022 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за него замуж
Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей
Емельяненко чуть не избил Понасенкова
Емельяненко чуть не избил Понасенкова
Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Бородина возмущена стоимостью билетов в эконом классе
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Ксения Собчак на весь мир показала свою голую попу
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной кампании, состояние игры, режим Demilitarized Zone
Инсайдер про Call of Duty Modern Warfare II: подробности сюжетной
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в 2021 году
Самые популярные игры Xbox по числу одновременных игроков в Steam в

Топ на сегодня

Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Наталья Подольская устроила скромный Новый год детям
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала, чем Украине придется заниматься в НАТО
"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала,
Valheim получает звание «Игра года» от портала PC Gamer
Valheim получает звание «Игра года» от портала PC Gamer
Настя Ивлеева предстала перед поклонниками с опухшим лицом
Настя Ивлеева предстала перед поклонниками с опухшим лицом

Еще по теме

В Афганистане арестован мужчина, который обменял дочь на козла и рис
Жительница Эстонии вышла замуж сама за себя
Фанат «Звездных войн» сделал предложение девушке благодаря «Дарту Вейдеру»  
79-летняя девственница из США выходит замуж за 85-летнего мужчину