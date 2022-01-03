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На участие сборных России в соревнованиях выделили 416,8 млн рублей

На участие сборных России в соревнованиях выделили 416,8 млн рублей

19:39  Автор: Виктория Карташева


Источник: pravo.gov.ru



В конце 2021 года Центру спортивной подготовки сборных команд России для обеспечения участия членов сборных не менее чем в 213 спортивных мероприятиях выделили 416,8 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году Минспорту России в целях предоставления субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки сборных команд России» на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетные ассигнования в размере 416 800 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — говорится в документе. 


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При этом в качестве результата следует учитывать обеспечение участия участников российских сборных по видам спорта, которые включены в программу Олимпийских и Паралимпийских игр, а также другим видам спорта не менее чем в 213 соревнованиях, внесённых в единый календарь межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий. 

Подчёркивается, что Минспорт должен проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в Правительство до 1 февраля 2022 года.



#спорт #деньги


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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