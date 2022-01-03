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Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50 списках лучших игр 2021 года

Не пропустите The Forgotten City по Game Pass — игра более чем в 50 списках лучших игр 2021 года


Игра The Forgotten City стала одним из неожиданных открытий 2021 года. Она вышла в июле на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, а спустя несколько месяцев ее добавили в подписку Game Pass. Игрокам, которые еще не пробовали проект, точно стоит с ним ознакомиться — The Forgotten City высоко оценило не только игровое сообщество, но и журналисты.

Создатели The Forgotten City сообщили в Steam о весомом достижении их игры. Проект попал более чем в 50 списков лучших игр в 2021 году. Проект выделили такие издания как CNET, Polygon, GameSpot, Destructoid, Game Informer, Eurogamer и десятки других. Игра набрала награды в разных номинациях — от лучшего инди-проекта до лучшей приключенческой игры 2021 года. А портал The Gamer назвал The Forgotten City лучшей игрой 2021 года.

Игра The Forgotten City зародилась из мода на Skyrim. По сюжету, игроки в ней должны распутать временную петлю в древнеримском городе на котором лежит проклятье. В игре большой открытый мир, несколько вариантов концовок, игрокам предстоит исследовать город, решать загадки и погружаться глубже в интересный сеттинг.


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По материалам: newxboxone

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