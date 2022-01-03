Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первый понедельник января и 2022 года в целом. Согласно прогнозам, он будет довольно спокойным и благоприятным. Нумерологи рассказали, какое число сегодня станет нашим спутником и чем это чревато.

В этот день лучше не сидеть без дела, потому что число, которое будет у руля, поспособствует быстрому восстановлению сил и энергии. Это великолепный день для работы, новых начинаний и повышенной активности в любой из сфер.

Число-покровитель 3 января 2022 года

Чтобы узнать, какое число будет управлять энергетическими потоками, необходимо произвести простые расчеты: сложить все цифры текущей даты 3.01.2022, а затем прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть 1. 3+0+1+2+0+2+2+1=11. 1+1=2.

Двойка — священное число. Оно отражает в себе божественное начало, покровительство высших сил. Сегодня будет очень благоприятный и спокойный день. Число 2 идеально сочетается с вибрациями понедельника. Оно совершенно не против того, чтобы люди побыли в одиночестве и попробовали полностью уйти в дела. Именно поэтому сегодня полезно проявлять самостоятельность во всем. Если этот день для вас выходной, то попробуйте как следует расслабиться, занявшись тем, что важно в первую очередь для вас. Главный символ дня — путеводная звезда, так как многие сегодня определятся с дальнейшим направлением своего развития.





События 3 января из прошлого

3 января 1868 года войска Сацума и Тёсю захватывают императорский дворец в Киото, и лидеры альянса провозглашают восстановление власти императора. В этот день могут происходить перевороты. Один человек может изменить судьбу группы людей, причем как в худшую, так и в лучшую сторону.

3 января 1870 года началось сооружение Бруклинского моста, одного из самых узнаваемых в мире. Двойка не против строительства, ремонта, перестановки мебели.

3 января 1961 года США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Между людьми или группами людей возможны ссоры, причем очень серьезные. Двойка не поможет обойти их стороной. Стоит полагаться лишь на себя.

Советы нумерологов на этот понедельник

Полезными сегодня будут решения, принятые самостоятельно. Если они не продиктованы влиянием со стороны, они принесут вам успех. Еще один важный нюанс — время принятия решений. Во время правления Двойки не стоит слишком долго думать над поисками решения.

В процессе оказания помощи не стоит упорствовать, если от окружающих не последует никакого отклика. Люди разучатся благодарить, воспринимая вашу поддержку как должное.

Совершенных людей не существует — об этом нумерологи советуют помнить на протяжении всего дня. Если кто-то вас обидит, это не будет поводом разрывать отношения.

Если вы оптимист, то сегодняшний день будет довольно благоприятным. Пессимистично настроенные личности могут проиграть битву за успех еще до ее начала.

Сегодня многим из нас придется идти ва-банк. Особенно актуальным это можно считать в любви. Если отношения в подвешенном состоянии, нужно спросить человека напрямую о его планах и желаниях. Не мучайте себя неопределенностью.

Талисманы удачи на 3 января

Фигурка или изображение дракона. Дракон — восточный талисман успеха и мудрости, финансового счастья и силы духа. Он будет аккумулировать вокруг себя энергию и отдавать ее вам.

Янтарь и сердолик. Эти два минерала сегодня будут самыми полезными. Их энергия очень сильна. При желании можно дополнить образ украшениями из золота. Она также хорошо сочетается с энергией числа 2.