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Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной

Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной
Ведущая и певица Ольга Орлова возмущена шантажом мужчины. Ксения и Курбан развелись после шестилетнего брака, их общая дочь Теона осталась с мамой. Сейчас ведущая «Дома-2» встречается с Трофимом Симищенко, другом ее бывшего мужа. Омаров заявил, что Бородина изменяла ему, и пригрозил обнародовать компромат, если ему запретят общаться с дочерью.
Ксения Бородина Орлова не смогла молчать после того, как Курбан позволил себе едкие высказывания в адрес Ксении. «Я никогда не позволю незаслуженно лить грязь на мою подругу! То, что льется сегодня — это не что иное, как хайп того, кому это жизненно необходимо. Прикрывать всё чувствами к ребенку — смешно! Так как этим отношениям никто и не препятствует!» — заявила Ольга. Бывшая солистка группы «Блестящие» подчеркнула, что измены и грубость не сможет терпеть ни одна женщина, явственно намекая, что именно так себя вел в браке Омаров. «Мы все, близкий круг, знаем правду! И правда одна! И останется она на совести виновного. А свободный человек может вести себя как хочет! И это уже совсем другая история», — резюмировала телеведущая.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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