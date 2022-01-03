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Отпуск в санатории станет выгоднее

Отпуск в санатории станет выгоднее

Тема: Какие законы вступают в силу


Государство простимулирует бизнес заботиться о здоровье сотрудников

00:57  Автор: Марина Третьякова



Работники и их семьи будут освобождены от НДФЛ за компенсации, которые они получают от работодателей за путёвки в санатории и оздоровительные организации. Это позволяет закон, который вступил  в силу 1 января.

Раньше льгота полагалась за путёвки самим сотрудникам, их супругам, родителям и детям до 16 лет. С 2022 года возраст детей выше — до 18 лет, а если они учатся в вузе, то до 24 лет. Уточняется, что от подоходного налога освобождены компенсации за один отпуск в санатории в год.

Напомним, с 2019 года россияне могут путешествовать по России за счёт работодателей. Затраты на оплату билетов, проживание в отеле, питание и экскурсии (максимум — 50 тысяч рублей) включают в расходы предприятия на оплату труда, которые учитывают при расчёте налога на прибыль. Теперь эту льготу работодатели получат и при оплате отдыха сотрудников в санаториях и здравницах.  

Законы, вступающие в силу 1 января


В Правительстве рассчитывают, что это позволит расширить спрос на санаторно-курортное лечение и повысить его доступность для граждан.  Такого же мнения придерживались и законодатели. «А самое главное, эти меры будут способствовать выполнению поставленных в нацпроектах целей снижения смертности и увеличения продолжительности жизни россиян, укрепления здоровья сотрудников», — отмечал ранее первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#отдых #налоги


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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