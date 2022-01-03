Павел Табаков поделился милым фото с сыном

Актер Павел Табаков показал своего сына. Несколько месяцев назад стало известно, что у 26-летнего сына Олега Табакова и Марины Зудиной Павла есть дочь, которую ему родила его бывшая возлюбленная Софья Синицына. Причем, наследник легендарного актера долгое время скрывал появление малышки, которую назвали Мия, не только от широкой общественности, но и от собственной матери. Собственно, Марина как раз и сообщила в соцсетях о произошедшем в их семье пополнении. При этом Павел на матери ребенка не женат, более того, расстался с ней еще до появления дочери на свет. Но это не помешало ему признать наследницу и оказывать ей материальную помощь. Известно, что Табаков-младший снимает Софье и малышке квартиру в престижном районе, общается с девочкой, хотя и не афиширует это. Только в первый день наступившего нового года он впервые выложил в своем Инстаграм фотографию дочери с трогательной надписью: «С Новым годом, мой маленький человек!»Сын Павла Табакова Похоже, у Павла Табакова с некоторым опозданием проснулись отцовские чувства. Поклонники отметили схожесть ребенка со знаменитыми родственниками. «Как на дедушку похожа», «Скорее на бабушку носиком похожа», «Копия твоего папы, Олега Павловича!», «Новое творческое поколение Табаковых почивает», «Павел, какая фотография милая! Спасибо, что выложили», «Ты заставляешь меня плакать, но только от счастья», — умилились снимку спящей малышки фанаты. Не обошлось и без критики. Павлу припомнили, что на матери ребенка он так и не женился и принялись укорять его и Марину Зудину в эгоизме. «Могли бы с матерью купить квартиру. Могли бы внучку и дочку обеспечить. В чужой квартире снимает... Она, наверное, думает, как и сын, только о себе», — негодует одна из подписчиц.