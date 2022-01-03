Певица Ханна сделала шикарный подарок маме за много миллионов

Певица Ханна подарила маме роскошный подарок. В свои 30 лет артистка может похвастаться успешной карьерой певицы и бизнесвумен. Сейчас она занимается ремонтом элитного дома, однако не забывает радовать и близких. Вчера звезда похвасталась, что сделала матери дорогостоящий подарок — автомобиль Lexus. Такой выбор блондинка сделала, узнав, что родительница мечтает именно об этой марке. «Очень волнительный момент. На самом деле не знаю, почему я раньше этого не сделала. Нужно было сделать давным-давно, но так получилось, что год был такой крутой и… Это подарок тебе на Новый год!» — говорила певица, показывая матери машину. Женщина была обескуражена роскошным сюрпризом, а придя в себя крепко обняла дочь. Ханна отметила, что автомобиль последней модели. К слову, его стоимость начинается от 5 миллионов рублей. Кроме того, новоиспеченной хозяйке Lexus уже наняли водителя, чтобы не пришлось заниматься лишними хлопотами.Ханна подарила маме дорогое авто «Проснувшись 31 декабря рано утром, я подумала, что у мамы до сих пор нет своей машины и она не ездит за рулем. Я решила, что это срочно нужно исправить! Через пару часов уже приехала в салон и купила машину, о которой мама в моем детстве не то, чтобы мечтала, но хотела. Мои мама и бабушка вкладывали в меня все свое время, все свои силы, поддерживали меня во всем и разделяли все мои мечты! Всегда верили в меня, уверяли что все мои мечты сбудутся и сами мечтали, чтобы я выросла самодостаточной и сильной девочкой! Благодаря им я та, какой вы меня знаете, и я всем сердцем и душой благодарна им за это! И я буду делать все, чтобы они всегда были максимально счастливы», — написала звезда в личном блоге. Поклонники оценили преданность исполнительницы и поддержали ее в комментариях. «Какая вы умничка. Хорошая дочь! Так и надо. Надо радовать своих близких!»; «Любая мама гордилась бы такой чудесной дочкой. Вы настоящая и благодарная дочь», — пишут фанаты. Некоторые же сделали комплименты матери Ханны, отметив, что та выглядит ее ровесницей: «Это мама?! Шикарно! Как подружки».