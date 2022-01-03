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Пик звездопада Квадрантиды 3 и 4 января 2022 года: пробуждение Фортуны

Пик звездопада Квадрантиды 3 и 4 января 2022 года: пробуждение Фортуны

3 и 4 января — дни максимума первого в 2022 году метеоритного потока под названием Квадрантиды. Астрологи рассказали об энергетике этого потока, а астрономы — о его свойствах.


Совсем не обязательно видеть падающую звезду, чтобы загадать желание. Есть дни, в которые желания исполняются сами по себе. 3 и 4 января — как раз такие дни.

Каким будет поток Квадрантиды в 2022 году

Квадрантиды довольно активны. 3 и 4 января ожидается наибольшее число падающих звезд. В час может падать более сотни метеоров, что считается довольно высокой интенсивностью.

Яркость потока будет выше средней. Астрономам-любителям и людям, которые любят наблюдать такие явления, стоит надеяться на хорошую, ясную погоду.

Увидеть этот поток смогут все жители северного полушария Земли. Лучше всего Квадрантиды будет видно примерно с 11 часов вечера по местному времени. Метеоры будут появляться до самого утра.


Астрологический смысл потока Квадрантиды

3 и 4 число — идеальные дни для любых дел и работы. С астрологической точки зрения эти два дня будут очень благоприятными для новых начинаний, интеллектуальной и творческой активности. Полезно также будет гулять, работать физически, заниматься спортом.

В эти два дня ваши цели будут оправдывать любые средства для их достижения. Не бойтесь полностью отдавать себя работе и делам. Удача последует за людьми, которые знают, чего хотят.

Астрологи настоятельно советуют в эти два дня не сидеть без дела и не ждать у моря погоды. Будьте решительными и в любовных вопросах. Квадрантиды могут благотворно влиять и на эту сферу.

Мощный позитивный импульс получат люди, которые стремятся к новизне. В эти дни можно сделать новую прическу, обновить гардероб либо избавиться от каких-нибудь старых вещей.

Фортуна пробудится, поэтому многие из нас смогут обойти стороной новые проблемы или решить наконец старые. Важно проявлять внимание к деталям.

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По материалам: dailyhoro.ru

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