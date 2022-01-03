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Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно

Пять кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно
1. Крупы и мука в бумажных пакетах

Хранить крупы без контейнеров не так сложно. У нас у всех есть пластиковые зажимы для пакетов, упаковка с зип-локом или клейкой лентой — много всего. Однако продукты в открытых пачках все-таки создают беспорядок. Из-за разных размеров их сложно аккуратно разместить. Башня из набитых кульков постоянно падает. Сложенные в ряд они выглядят безобразно. Да и смотрится эта разномастная груда пластика неэстетично. Лучшим решением станут металлические или стеклянные контейнеры в едином стиле. Их легко двигать, ставить друг на друга и можно красиво разместить на открытых полках.

Важно! Из-за обилия конденсата в кухне бумажные пакеты рано или поздно начнут слегка подгнивать, тем самым превратив крупы в желанный домик для некоторых форм жизни, которые, как известно, заводятся в той же муке ниоткуда (из личинок).

2. Полотенца на столешницах и других горизонтальных поверхностях кухонных секций

Бомба замедленного действия - пара безобидных кухонных полотенец без места. Их можно найти на рабочей столешнице, на спинках стульев, «аккуратно» сложенными на тостере или мультиварке. В любом случае не испортить общую картину им не удается. А ведь есть простые пути решения вопроса: магнитные органайзеры на холодильник, вешалки на внутреннюю сторону дверцы шкафа, специальные ящики в кухонном гарнитуре. Если хранить их на вешалках вы не собираетесь, хотя бы следите за тем, чтобы полотенца не были кричащих токсичных цветов, они точно убьют весь уют в комнате.

3. Ножи, валяющиеся в общем лотке или стоящие в общем стакане

А вот в случае с ножами мы рискуем не только устроить на кухне беспорядок, но и испортить сами инструменты. От совместного хранения они быстро тупятся и портятся. Тут нам на помощь приходят разнообразные органайзеры. Самые эстетичные (хоть и спорные по безопасности) - магнитные ленты, закрепленные на стене. Не менее интересные — горизонтальные и вертикальные подставки-ёжики, где ножи защищены от прикосновения друг к другу.

4. Противни стопкой в отсеке духовки

Раздражает, что, прежде чем использовать духовку, ее нужно освободить от кучи поддонов и противней? Желание одно: захлопнуть духовой шкаф поскорее! Но мы советуем остановиться. Устроить поудобнее ваши принадлежности для выпечки очень просто. Отведите для поддонов вертикальную полку с несколькими отсеками и рассортируйте все по размерам. Больше кулинария не вызовет раздражение. Нет вертикальной полки? Берем держатель для крышек и храним их вертикально в ящиках.

5. Фужеры вперемешку с чашками

Пожалуй, самая незаметная и самая нелепая ошибка. Затея однозначно опасная: тонкое стекло бокала легко задеть толстыми керамическими кружками, которые мы, кстати, не советуем покупать. Рискуете и посуды лишиться, и получить травму. Есть эстетичный и оригинальный выход. Купите подвесной держатель для бокалов. Его можно закрепить под любой полкой или просто на стене над раковиной. Теперь на кухне все в порядке!
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По материалам: Sivator

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