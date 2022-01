Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года

Вадим Карасев

Викинги, вампиры и супергерои. Реальные истории первых леди США, ужасающих преступлений и грандиозных афер. Приквел "Игры престолов", вернувшиеся Оби-Ван Кеноби с Дартом Вейдером, новые "Бриджертоны" и "Очень странные дела". Страшные сказки от Гильермо дель Торо и российское фэнтези. Собрали более трех десятков самых интересных сериалов 2022 года.

"Дом дракона" (House of the Dragon)HBO Max, 2022

Долгожданный приквел "Игры престолов": все происходит двумя веками ранее событий, показанных в культовом сериале, главные действующие лица — члены дома Таргариенов, которые не могут поделить между собой тот самый Железный трон. Судя по трейлеру, здесь все будет, как говорится, в лучших традициях: кровавые битвы, пылающие пожары, драконы, мрачные пейзажи Вестероса под драматичную музыку.

Из актеров, чье участие в проекте уже объявлено, пока что самыми именитыми являются Мэтт Смит, которого мы видели в "Короне" и "Докторе Кто", а также Рис Иванс из "Ноттинг Хилла" и "Рок-волны".





"Властелин колец" (Lord of the Rings) Amazon Prime Video, 2 сентября

Премьеру сериала "Властелин колец" придется ждать до самой осени, но оно того стоит: событие для всех поклонников фэнтези без преувеличения эпохальное. Ожидания высоки: у проекта рекордный для сериалов бюджет в 465 миллионов долларов — это без затрат на маркетинг и рекламу. Да еще и команда мечты: в качестве режиссеров — сплошь мастера фэнтези и фантастики: Хуан Антонио Байон ("Страшные сказки"), Шарлотта Брандстром ("Ведьмак"), Уэйн Йип ("Отбросы"). Плюс сценаристы "Очень странных дел", "Клана Сопрано" и "Во все тяжкие".

По поводу сюжета известно, что действие сериала, основанного на произведениях Дж. Р. Р. Толкина о Средиземье, разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и полнометражного "Властелина колец".





"Очень странные дела" (Stranger Things)Netflix, лето 2022

Долгожданный четвертый сезон "Очень странных дел" припозднился из-за пандемии, но летом должен выйти на экраны. И даже, возможно, станет самым страшным из всех, по крайней мере, так о нем сказал исполнитель одной из ролей Гейтен Матараццо. Обойдемся без спойлеров на случай, если вы еще не видели предыдущих серий, отметим лишь, что третий сезон завершался смертью одного из главных героев. Как стало известно из первого тизера, в новом сезоне тот же персонаж жив, но каким-то образом оказывается (говоря словами создателей шоу) "на заснеженных просторах Камчатки, где встретится лицом к лицу с опасностями — в человеческом обличье и не только..."

Напомним, что действие сериала происходит в 80-е, и многие любят его за то, что он максимально точно передает атмосферу эпохи, прорисовывая ее до мелких деталей. Герои — подростки из маленького американского городка, где творятся необъяснимые события и порой приходится один на один сражаться с силами зла.





"Бриджертоны" (Bridgerton)Netflix, 25 марта

Первый сезон сериала "Бриджертоны" прошел с таким грандиозным успехом, что о грядущем продолжении было объявлено почти сразу же. Если в прошлый раз все внимание было приковано к героине Фиби Дайневор Дафне и герцогу Гастингсу, которого играл Реге-Жан Пейдж, то в новых сериях центральным персонажем окажется лорд Энтони Бриджертон (Джонатан Бейли) — брат Дафны — "и его поиски любви".

Реге-Жан Пейдж, ставший любимцем многих поклонниц сериала, вообще покинул проект, но, как говорят создатели, имя его героя все равно "будет часто упоминаться" во втором сезоне. Основная же часть актерского состава вернется. Интриги, романы, балы и светские сплетни, которыми всем полюбились "Бриджертоны", разумеется, тоже никуда не денутся. Как и общее настроение сериала: да, это XIX век, однако изучать историю по "Бриджертонам" точно не рекомендуется — на историческую достоверность проект на претендует, а его создатели продолжают успешно вписывать в декорации костюмной мелодрамы вполне себе современную повестку.





Фиби Дайневор в сериале "Бриджертоны"





"Исправление и наказание"ТНТ, 2022

Новый сериал от Анны Пармас — постановщицы "Давай разведемся!", сценаристки "Кококо" и "Вертинского". В "Исправлении и наказании" сыграла Анна Михалкова, с которой у Пармас уже сложился довольно успешный тандем. Канал ТНТ анонсировал проект как "первый тюремный ситком на российском телевидении", а про героиню Михалковой сообщил, что она "надзирательница, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку". Под той самой семейкой подразумеваются родственники умершего олигарха: они заняты разделом наследства и полагают, что бизнесмен оставил значительную часть состояния своей внебрачной дочери — это и есть тюремная надзирательница в исполнении Михалковой.

Авторов сериала успели раскритиковать за то, что в представленном осенью первом трейлере, как раз на волне обсуждения пыток российских заключенных, прозвучала шутка об изнасилованиях в колонии.





"Разговоры с друзьями" (Conversations With Friends)Hulu, 2022

Сериал 2020 года "Нормальные люди" по роману Салли Руни обзавелся множеством поклонников, да и критики были довольны. Примерно та же команда кинематографистов (во главе с самой писательницей) взялась за экранизацию еще одного бестселлера — "Разговоры с друзьями". Здесь, как и в прошлом проекте, речь пойдет об ирландских миллениалах, которые пытаются разобраться в собственных чувствах и сложностях личной жизни. Если в "Нормальных людях" все было более-менее понятно, то в центре внимания нового сериала — не двое влюбленных, а куда более сложная геометрическая фигура. Главные героини — две студентки, лучшие подруги, у которых когда-то был роман, и зрелая супружеская пара, тоже оказавшаяся в этом многоугольнике отношений.

Gaslit Starz, 2022

Шоураннер сериала "Мистер Робот" Робби Пикеринг на этот раз делает ставку на историю громкого политического скандала. А именно — Уотергейтского, который закончился отставкой президента Никсона из-за вскрывшейся информации о попытках лиц из президентской администрации установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии. В сериале помимо и так нашумевших событий обещают раскрыть малоизвестные детали и представить оставшихся без внимания участников той истории.

Среди основных козырей шоу — звездный актерский дуэт: Шон Пенн и Джулия Робертс. Поначалу в списке звезд значился еще и Арми Хаммер, однако он выбыл из проекта из-за секс-скандала.

"Песочный человек" (The Sandman)Netflix, 2022

Для поклонников комиксов Netflix в этом году готовит премьеру сериала "Песочный человек", который анонсируют как самый дорогой проект по мотивам графических романов DC Entertainment. Песочный человек — персонаж, созданный звездным автором комиксов Нилом Гейманом еще в конце 80-х. Героя не раз пытались "переселить" на экран, но каждый раз что-то мешало начать съемки. В сериале Netflix появятся Том Стерридж, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис и Гвендолин Кристи из "Игры престолов" в роли — внимание! — Люцифера.

Песочный человек, он же повелитель снов Морфей, в результате таинственного ритуала стал пленником колдуна и провел 70 лет в заточении. Герою удается сбежать, он оказывается в изменившемся за эти годы и пока плохо понятном ему мире, где ему нужно попытаться вернуть утраченную силу и возродить свое королевство.





"Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)Disney+, 2022

Этого возвращения точно ждали все фанаты саги "Звездные войны": в 2022 году Эван Макгрегор вновь предстанет на экране в образе Оби-Ван Кеноби, а Хейден Кристенсен (которого мы вообще нигде не видели с 2019 года) вернется в роли Дарта Вейдера. Уже известно, что в сериале будет шесть эпизодов, а вот дату премьеры еще не объявили даже примерно.





"Женщина-Халк" (She-Hulk)Disney+, 2022

В полку супергероев Marvel, оживших на экране в проектах Disney+, прибавление: свой именной фильм получила Женщина-Халк, в миру — Дженнифер Уолтерс. Она двоюродная сестра Халка — Брюса Бэннера (играющий его Марк Руффало тоже появится в сериале). От своего родственника Дженнифер и получает суперспособности — когда после ранения ей переливают кровь брата.

Главную роль исполняет Татьяна Маслани, которая прославилась благодаря сериалу "Темное дитя". Возглавила проект тоже чисто женская компания: режиссерами выступили Кат Койро и Ану Валиа, шоураннером — Джессика Гао, имеющая отношение к "Рику и Морти", а также сериалам "Корпорация" и "Силиконовая долина".





"Ничего особенного"Netflix, 2022

Российский проект будет представлен на Netflix. Многосерийную драму "Ничего особенного" с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой готовит к показу кинокомпания 1-2-3 Production, работавшая над такими рейтинговыми проектами, как "Обычная женщина", "Перевал Дятлова" и "Эпидемия". Режиссером выступает 28-летний Илья Маланин, который активно снимается в кино, но свой собственный проект представит впервые.

Главный герой сериала — молодой актер Леха (Юра Борисов) — занят постановкой спектакля совместно с подопечными фонда помощи людям с особенностями развития. Леха переживает не лучший период в жизни, в его браке проблемы, но, общаясь с новыми знакомыми, герой попутно отвечает сам себе на ряд важных вопросов и начинает смотреть на многое совершенно иначе.

"Этерна: Часть первая""Кинопоиск HD", 20 января

Отечественные кинематографисты не оставляют надежд создать что-то, что могло бы претендовать на звание "Игры престолов" по-русски". Пока успехом эти попытки не увенчались, но есть надежда: в январе "Кинопоиск" выпустит масштабный проект на основе цикла фэнтези-романов "Отблески Этерны" писательницы Веры Камши. По трейлеру сериала "Этерна" уже несложно догадаться, что ожидается обилие зрелищных батальных сцен, войны за власть, жестокие интриги и прочие династические разборки.

В списке актеров, занятых в проекте, — Юлия Хлынина из "Колл-центра", Кирилл Зайцев из "Серебряных коньков", а также Андрей Смоляков, Юрий Чурсин, Леонид Бичевин и другие.





"Одни из нас" (The Last of Us) HBO, 2022

Фанатская армия видеоигр в этом году получит долгожданное экранное воплощение легендарной The Last of Us — одной из самых популярных игр в мире. Примут ли преданные поклонники своих любимых героев в исполнении Педро Паскаля и Беллы Рамси, увлекут ли фанатов сериальные приключения персонажей в постапокалиптической Америке так же, как сама игра, — предсказать пока сложно.

Прямое отношение к сериалу "Одни из нас" имеет Кантемир Балагов: режиссер "Тесноты" и "Дылды" снял первый эпизод шоу. Всего же в сезон войдет 10 серий.





"Любовь и смерть" (Love and Death)HBO Max, 2022

Под довольно избитым названием скрывается новое детище Дэвида Э. Келли, создателя "Большой маленькой лжи" и "Девяти совсем незнакомых людей". Вопреки сложившейся традиции, на экране не появится Николь Кидман (она в этот раз за кадром — в списке продюсеров).

"Любовь и смерть" — мини-сериал в жанре триллера, за основу взято реальное преступление: в 1980 году домохозяйка из Техаса зарубила топором свою подругу, с которой вместе регулярно посещала церковь. Мотивом убийства стала ревность. В главной роли — Элизабет Олсен, также в мини-сериале мы увидим Джесси Племонса ("Фарго"), Лили Рэйб ("Американская история преступлений"), Кристен Риттер ("Во все тяжкие").

"Мне плевать, кто вы"ТНТ, 10 января

Канал ТНТ начнет год с премьеры комедийного сериала "Мне плевать, кто вы" — о вечной проблеме взаимоотношений отцов и детей — но не только об этом. Главный герой — парень, который спешит начать взрослую жизнь и съехать от мамы. Переселяется он в другую квартиру, однако в одиночестве там не остается: соседняя комната сдается на короткий срок разным людям. Так что в каждой из серий у Жени новые соседи, у всех собственная история и свои странности, которые приводят к набору комедийных ситуаций. Главную роль сыграл Денис Власенко, который в похожем амплуа снимался в сериале Happy End о вебкам-порно.





"Сергий против нечисти" Kion, 5 января

Сервис Kion на первые дни нового года запланировал премьеру сериала "Сергий против нечисти", который выйдет в формате "киносториз" — можно будет посмотреть шесть 15-минутных эпизодов либо полуторачасовой фильм целиком. Отец Сергий — священник, отлученный от церкви. На жизнь герой зарабатывает тем, что борется со злодеями из сверхъестественного мира (будут среди них даже такие с детства знакомые всем персонажи, как Кощей и Баюн).

В главной роли снялся Роман Маякин ("Триггер", "Сладкая жизнь"), а его напарницу, работающую в полиции, играет Лукерья Ильяшенко ("Сладкая жизнь", "Измены").





"Викинги: Вальхалла" (Vikings: Valhalla)Netflix, 25 февраля

Шоу представляет собой спин-офф сериала "Викинги", стартовавшего в 2013 году. Со времен, показанных в оригинальной ленте, прошло около столетия. Новая эра, новые герои, но все тот же драматизм, жестокость и не менее захватывающие приключения. Среди персонажей — видные исторические личности вроде Лейфа Эрикссона, древнескандинавского путешественника, который, как полагают исследователи, побывал в Америке за пять веков до Колумба.

Актерский состав сериала "Викинги: Вальхалла" на редкость интернационален, в нем значатся: датчанин Кеннет Кристенсен, исландец Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон, британец Дэвид Оукс, немка Ивонн Май, австралиец Сэм Корлетт, шведская топ-модель Фрида Густавссон и многие другие.





FromEpix, 20 февраля

Где-то в Центральной Америке расположен небольшой городок, куда легко попасть, а вот выбраться оттуда — уже никак. Оказавшиеся здесь путешественники ищут способ покинуть город, вместо этого находят неприятности — в образе ужасных созданий, обитающих в местных лесах.

К сериалу приложила руку команда, работавшая когда-то над незабвенным "Остаться в живых". В одной из главных ролей снялся Хэролд Перрино, известный как раз таки по тому сериалу (в "Остаться в живых" он играл Майкла Доусона).





"Близкие друзья" (Queer as Folk)Peacock, 2022

В этом году новую жизнь получит знаковый для ЛГБТ-культуры сериал "Близкие друзья". Его оригинальная версия вышла в конце 90-х (одного из приятелей-геев в британском проекте играл позже глобально прославившийся Чарли Ханнэм). Одноименный американский проект вышел чуть позже, там действие происходило в Питтсбурге вместо Манчестера. В те годы фильмы о жизни ЛГБТ-сообщества еще были в новинку, и "Близкие друзья" для многих оказались откровением. События новой версии сериала переносятся в Новый Орлеан, в центре сюжета вновь группа друзей. Из звезд к проекту уже присоединились Ким Кэттролл и Джульетт Льюис.

"Предложение" (The Offer) Paramount+, 2022

В прессе проект режиссера Декстера Флетчера (он, кстати, когда-то прославился как актер благодаря фильму Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола") наделал шума в основном по причине того, что в нем должен был сниматься Арми Хаммер. Из-за скандальной репутации актер в итоге роли лишился, а в "Предложении" его заменил Майлз Теллер. Он играет продюсера Альберта Радди, который в 70-х вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой взялся снимать гангстерскую киносагу "Крестный отец" по произведениям Марио Пьюзо. Сериал в красках описывает, как шла работа над фильмом, ставшим в дальнейшем классикой мирового кинематографа. А шла она, надо сказать, нелегко: то режиссер просил переписать сценарий, то спорил со студией по поводу артистов на главные роли.





"Лунный рыцарь" (Moon Knight)Disney+, 2022

Нет, это не о космосе и не о рыцарской эпохе. На очереди — новый проект, посвященный киновселенной Marvel, главную роль в нем играет Оскар Айзек. Актер предстанет в образе Марка Спектора — он же Лунный рыцарь. Главный герой — морской пехотинец в отставке, страдающий диссоциативным расстройством личности: в нем уживаются сразу несколько разных персонажей. В комиксах Лунный рыцарь дебютировал в 70-е годы, а вот на экране появится впервые.





"Эссекский змей" (The Essex Serpent) Apple TV+, 2022

Викторианская Англия. Недавно овдовевшая (и освободившаяся тем самым от несчастливого брака) Кора переезжает из Лондона в деревню. Здесь, говорят, творятся загадочные вещи: в этих местах якобы обитает непонятное существо, которое в народе называют эссекским змеем. Мистика или неизвестный науке вид живых существ? Кора намерена разобраться, тем более что всерьез увлечена палеонтологией. Ну а параллельно Коре придется разобраться в себе и в любовном треугольнике, невольной участницей которого она станет.

Главную героиню должна была сыграть Кира Найтли, но в конце концов роль досталась Клэр Дэйнс — и на ней наряды Викторианской эпохи смотрятся не хуже. Компанию на экране актрисе составил Том Хиддлстон в роли священника.

"Выбывшая" (The Dropout)Hulu, 3 марта

Аманда Сейфрид снялась в главной роли в сериале, основанном на довольно нашумевшей реальной истории. Актриса играет Элизабет Холмс, которая в 19 лет бросила Стэнфорд и основала медицинский стартап Theranos, разрабатывавший тесты для моментального анализа крови. Компания обещала настоящую революцию в медицине и привлекла огромные инвестиции, сама Холмс в свое время возглавила составленный Forbes список богатейших selfmade-предпринимательниц США. Закончилось все печально: Элизабет была вынуждена признать, что ее изобретения не работают. Сейчас она под арестом, ей грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество.

"Мисс Марвел"Disney+, 2022

В центре повествования — 16-летняя Камала Хан. В повседневной реальности — обычный подросток, девочка из пакистанской семьи, которая обожает супергеройские истории и пишет по их мотивам фанфики. Ну а в своей параллельной жизни, скрытой от окружающих, она — Мисс Марвел, получившая суперспособность менять внешний облик.

В графических романах героиня появилась в 2013 году, а уже через год стала первым мусульманским персонажем Marvel, которому посвятили отдельную серию комиксов. Играет Мисс Марвел канадская актриса пакистанского происхождения Иман Веллани, и для нее это дебют в кино.





"Интервью с вампиром" (Interview With the Vampire) AMC, 2022

В середине 90-х одноименный фильм, не в последнюю очередь благодаря Тому Крузу и Брэду Питту, закрепил за вампирами звание секс-символов потустороннего мира. Самое время слегка освежить вампирскую тему: в ближайшем будущем должен выйти 8-серийный проект по все тем же произведениям Энн Райс. Судя по всему, книги писательницы ожидает новый виток популярности, ведь платформа AMC приобрела права сразу на 18 ее романов. Благодаря многосерийному формату создатели проекта планируют более детально раскрыть характеры героев. Те, кто пересматривает "Интервью с вампиром" 94-го года исключительно ради Питта с Крузом, а также Антонио Бандераса и Кирстен Данст, будут разочарованы: вряд ли кто-то из оригинального состава появится на экране, по крайней мере пока об этом речи не идет.

"Первая леди" (The First Lady)Showtime, 2022

В начале года обещана премьера сериала "Первая леди", в котором собраны истории жизни жен американских президентов. Актерский состав подобрался звездный: Мишель Обаму играет Виола Дэвис (она также в числе продюсеров), роль Бетти Форд досталась Мишель Пфайффер, а роль Элеоноры Рузвельт — Джиллиан Андерсон. Первый сезон посвящен именно этим трем супругам президентов, о ком будет говориться в следующих — пока не сообщалось.





Александра Андервуд, Виола Дэвис, Реджина Тейлор и Санийя Сидни в сериале "Первая леди"

"Стрим"ТНТ, 2022

Еще одна российская премьера — сериал, снятый режиссером проекта "Трудные подростки" Рустамом Ильясовым. В центре внимания — маниакальное желание поколения Z транслировать в сети абсолютно все, что случается в жизни. Главный герой — старшеклассник, переехавший из столицы в Подмосковье и с ходу шокировавший сверстников и учителей: в новую школу парень приходит в шлеме с GoPro и показывает подписчикам все происходящее вокруг. От вездесущей камеры не утаить ни внутришкольного буллинга, ни романов между учителями, ни других обстоятельств, которые многие предпочли бы оставить в тайне. В главной роли все тот же Денис Власенко и, похоже, все в том же амплуа.

"Кабинет редкостей Гильермо дель Торо" (Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities)Netflix, 2022

Создатель "Лабиринта фавна", "Хеллбоя" и "Формы воды" Гильермо дель Торо уже в таком статусе, что может смело добавить к названию проекта собственное имя — и всем будет примерно понятно, чего ждать. "Кабинет редкостей" станет сборником лично отобранных режиссером историй — "изощренных и ужасающих".

Среди других постановщиков — создательница самого первого фильма вампирской саги "Сумерки" Кэтрин Хардвик; Ана Лили Амирпур, успешно представившая на кинофестивалях 2021-го свою ленту "Мона Лиза и кровавая луна"; работавший над сериалом "Ганнибал" Винченцо Натали и прочие профессионалы жанров фэнтези, хоррора и триллера. В списке актеров тоже есть знакомые имена: в "Кабинете редкостей" сыграют Руперт Гринт из "Гарри Поттера", Эндрю Линкольн из "Реальной любви" и "Ходячих мертвецов" и другие.

"Лестница"HBO Max, 2022

Предположительно, в этом году будет показан мини-сериал, рассказывающий реальную историю расследования убийства Кэтлин Петерсон — жены американского писателя, автора детективных романов Майкла Петерсона. Его роль исполнит Колин Ферт, а погибшую супругу сыграет Тони Коллетт.

Писатель утверждал, что его жена погибла, упав с лестницы. Сторона обвинения же полагала, что это Петерсон избил женщину до смерти и обставил все как несчастный случай. В конце концов писатель оказался за решеткой, его приговорили к пожизненному сроку. 15 лет назад эту историю уже переносили на экран: тогда вышел французский документальный сериал. В 2018 году на волне популярности жанра true crime свой проект на основе французской ленты выпустил Netflix.





"Жизнь после жизни" (Life After Life)BBC, 2022

Роман Кейт Аткинсон "Жизнь после жизни" объединил в себе сразу несколько жанров: тут и фантастика, и исторические события, и любовь, и убийства. Все это, разумеется, ждет нас и в экранизации, дату которой пока еще не объявили.

Героиня сериала — девушка по имени Урсула Тодд — многократно рождается и умирает, раз за разом проживая собственную жизнь заново. И все это на фоне реальных событий истории XX века: проходят мировые войны, сменяются лидеры, героиня даже знакомится с Гитлером. Урсулу играет 21-летняя Томасин Маккензи, запомнившаяся по ролям в фильмах "Кролик Джоджо", "Время", "Власть пса" и "Прошлой ночью в Сохо".

"Три женщины" (The Three Women)Showtime, 2022

Насколько известно прессе, за право на экранизацию книги Лизы Таддео "Три женщины" боролись около двух десятков киностудий и стримингов. В итоге сериал выйдет на платформе Showtime, точную дату пока не огласили. Вышедшая в 2019 году книга — это не художественный вымысел, а документальное исследование: журналистка и писательница Таддео общалась с тремя героинями разной судьбы, в историях которых так или иначе присутствовало насилие. Одна из девушек подверглась домогательствам со стороны учителя, однако никто ей не верит. Другая героиня заводит болезненный роман на стороне, не найдя в семье воплощения своих желаний. Третья договорилась с супругом о свободных отношениях и полной открытости — при этом все тоже не так-то просто.

В сериале по мотивам книги в роли самой писательницы, которой героини доверяют свои тайны, снялась Шейлин Вудли. "Патинко" (Pachinko)Apple TV+, 2022

"Патинко" — сериал об истории жизни сразу нескольких поколений семьи корейских иммигрантов, основанный на одноименном романе Мин Чжин Ли. Семейство переселяется в Японию в конце XIX века, и зрители будут следить за тем, как складываются судьбы героев, а затем уже их потомков, на протяжении всего последующего столетия. Даже годы спустя приезжих ожидает немало сложностей, включая расизм и классовые предрассудки. В одной из центральных ролей — Ли Мин-хо, имеющий статус суперзвезды корейского кино.





"Монстр: История Джеффри Дамера" (Monster: The Jeffrey Dahmer Story)Netflix, 2022

Райан Мерфи решился экранизировать жуткую криминальную историю, происходившую в США с 1978 по 1991 год. Серийный убийца и каннибал Джеффри Дамер за этот период расправился с 17 молодыми людьми, некоторые были несовершеннолетними. Полиция оказалась практически бессильна в поиске маньяка: Дамера даже несколько раз задерживали, но все время отпускали из-за отсутствия улик. Кроме того, Дамер умел производить впечатление на людей, и распознать в нем серийного убийцу было чрезвычайно сложно.

Ранее данный сюжет уже становился основой для фильмов, в картине 2002 года "Палач Дамер" маньяка играл Джереми Реннер. В проекте Райана Мерфи главная роль у Эвана Питерса ("Мейр из Исттауна", "Люди Икс", "Американская история преступлений").

Маргарита Дорошевич