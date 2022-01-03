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Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных родных и друзей

Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных родных и друзей
Певица Алла Пугачева и Максим Галкин пригласили  в свой замок встречать Новый год Игоря Николаева с женой, Марину и Валентина Юдашкиных, Игоря Гуляева и других звездных гостей. В новогоднюю ночь в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь состоялся праздник. Встречать 2022-й к супругам приехали чета Юдашкиных, Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Алина Редель с сыном, Кристина Орбакайте с мужем и дочкой Клавдией, дизайнер Игорь Гуляев.
Алла Пугачева и Марина Юдашкина Праздничный стол был накрыт в большом зале, здесь же вся компания слушала обращение президента. Под бой курантов гости подняли бокалы с шампанским и поспешили поздравить друг друга с наступлением нового года. А после был организован салют, который порадовал не только гостей Примадонны, но и всех жителей деревни Грязь. Вся компания вышла во двор, чтобы полюбоваться огненными раскатами и сделать красивые кадры, ведь погода в эту ночь выдалась самая волшебная: легкий снег добавил ощущения волшебства.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Алла Борисовна появилась в длиной белоснежной шубе и меховой шапке. Юморист нежно придерживал жену, чтобы не упала на скользких дорожках. А рядом с мамой и папой неотрывно были близнецы Лиза и Гарри.  «С новым годом! Семейного благополучия», — обратилась к поклонникам Примадонна. После прогулки компания снова вернулась за стол и продолжила празднование 2022-го.
Юлия Проскуряков «Нашие любимые Алла и Макс сделали совместное прослушивание новогодней речи Президента ежегодным ритуалом для нашей маленькой компании!🎄Самый яркий хранитель традиции, - конечно, Гарик!😂❤️Он следит, чтобы никто не разговаривал и не снимал видео во время речи, но папа, конечно, исключение! Спасибо, дорогие Максим и Алла, за эти мгновения, которые заряжают на весь год!», - поделился Игорь Николаев в Instаgram.
Кристина Орбакайте «Ну, как ваш Новый Год начался? Салатики, телевизор, Релакс. С зимними каникулами вас 💋🎅🏻🎄», поздравила поклонников Кристина Орбакайте.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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