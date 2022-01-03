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Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя

Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя

В январе 2022 года влияние убывающей Луны будет на пользу тем, кто умеет использовать фазы ночного светила себе во благо. Астрологи поделились своими рекомендациями на этот период и рассказали о том, какие дела будут удачными, а от чего лучше отказаться.


Фаза убывающей Луны продлится с 3 по 17 января, и этот период будет важным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, для чего будет благоприятным это время, чтобы справиться с поставленными задачами и вовремя отказаться от той работы, которая может привести к неприятностям или стать причиной финансовых проблем.

3 января: Луна в Козероге

Этот день удачен для того, чтобы начать цикл оздоровительных упражнений, для позитивного общения и активной работы над запланированными проектами. Энергетика растущей Луны дает дополнительный стимул к развитию, поэтому и обучение будет проходить без проблем.

Неуместным в этот день будет решение финансовых вопросов, особенно если речь идет о покупках, вложениях или кредитах — вероятность задержек в получении доходов велика, поэтому финансами необходимо распоряжаться с умом.

4, 5 января: Луна в Водолее


Энергетика Луны в Водолее располагает к ведению торговых операций, налаживанию деловых контактов и выполнению энергичных дел. В эти дни астрологи рекомендуют заняться самообразованием, чтобы закрыть имеющиеся пробелы в знаниях и почувствовать себя увереннее.

Опасность грозит тем, кто поддается импульсивным желаниям, судит поверхностно и спешит с принятием ответственных решений. Рискованные дела и задачи стоит отложить, чтобы исключить разного рода неприятности.

6, 7 января: Луна в Рыбах

Рост Луны продолжается, и эти два дня она проведет в созвездии Рыб. Влияние этого союза благоприятно для активного отдыха, романтических отношений и внимания к интуиции. Предчувствия помогут найти верные решения и обойти стороной препятствия на пути.

Астрологи рекомендуют отказаться от сложных дел и не начинать серьезных проектов из-за того, что влияние созвездия уводит от конкретики. В такой период сложно сосредоточиться и подолгу удерживать внимание на задачах.

8, 9 и 10 января: Луна в Овне


Энергетика Овна в союзе с растущей Луной дает прилив сил, и эту энергию важно направлять в мирное русло. В течение трех дней можно заниматься любой работой при условии ответственного отношения к работе.

Исключить в это время важно агрессию и напор, способные ухудшить взаимоотношения с коллегами и членами семьи. Астрологи рекомендуют не рисковать, чтобы не остаться без удачи и не лишиться значительной части накоплений.

11, 12 января: Луна в Тельце

Луна в Тельце — прекрасное время для любых запланированных дел. В эти дни можно заниматься обустройством жилья, проводить запланированные сделки и отправляться в романтическое путешествие.

Энергетика созвездия Тельца сказывается на настроении, и многим захочется отдохнуть. В связи с этим астрологи рекомендуют не перенапрягаться и откладывать те дела, которые вызывают раздражение.

13, 14 и 15 января: Луна в Близнецах

Под влиянием созвездия Близнецов можно заниматься энергичными делами, которые потребуют затрат энергии, но не будут отнимать много времени. Эти дни подходят для финансовых операций при условии, что это будут не долгоиграющие проекты, а краткосрочные вложения или покупка лотерейных билетов.

В эти дни не стоит заниматься кропотливой работой: влияние созвездия Близнецов сказывается на активности, поэтому желание переключиться с одного дела на другое возрастает. Исключить стоит и конфликты, которые не приведут ни к чему хорошему.

16, 17 января: Луна в Раке


Последний день своего роста Луна проведет в Знаке Рака. В это время лучше всего заниматься знакомой работой, разбирать ошибки и исправлять их. Энергетика этих дней подходит и для ведения судебных процессов.

Опасность этих дней заключается в поспешных решениях, которые могут завести в тупик. Астрологи рекомендуют тренировать силу воли, чтобы не поддаваться искушениям и следить за каждым шагом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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