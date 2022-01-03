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Россия проведет учения стратегических ядерных сил на фоне переговоров с НАТО

Россия проведет учения стратегических ядерных сил на фоне переговоров с НАТО

В начале 2022 года состоятся командно-штабные учения стратегических ядерных сил РФ, получившие название "Гром", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", - рассказал собеседник агентства. Подробности о маневрах не приводятся.

В январе 2022 года должны начаться переговоры России со странами Запада по вопросу предоставления Москве гарантий безопасности. Согласно договоренности президентов России и США, эти переговоры будут проходить по трем трекам: двусторонние России и США — в Женеве, России и НАТО — в Брюсселе, по линии ОБСЕ — в Вене.

В декабре МИД РФ опубликовал предложения по вопросу гарантий безопасности для России, которые были переданы США и странам НАТО 15 декабря. Международное соглашение призвано закрепить принцип мирного решения споров между сторонами и остановить расширение Североатлантического альянса, в первую очередь за счет бывших советских республик.

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По материалам: uposters.ru

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