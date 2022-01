Samsung представила смарт-телевизоры с возможностью покупки и продажи NFT

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила новые модели смарт-телевизоров 2022 года с «интуитивно понятной встроенной платформой для поиска, покупки и продажи цифровых произведений искусства».

Samsung Electronics Unveils Its 2022 MICRO LED, Neo QLED and Lifestyle TVs, With Next-Generation Picture Quality and Range of Cutting-Edge Personalization Options https://t.co/RIRFxFpdjY

Речь идет о моделях MICRO LED, Neo QLED и The Frame. Приложение поддерживает несколько NFT-маркетплейсов — детали в компании не раскрыли.

С помощью Smart Calibration пользователь сможет отрегулировать настройки телевизора так, чтобы невзаимозаменяемый токен воспроизводился в соответствии со своей спецификой.

Помимо интеграции NFT в свои продукты, Samsung инвестирует в проекты из сектора метавселенных. 29 декабря южнокорейский техгигант через свое венчурное подразделение принял участие в раунде Серии А игровой платформы Ready Player Me.

We're excited to announce a $13M Series A funding round led by @taavet and @seikatsu!



This is what's next 👇 https://t.co/oThK6s9Dxo