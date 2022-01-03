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Сегодня последний день крупной новогодней распродажи игр для Xbox

Сегодня последний день крупной новогодней распродажи игр для Xbox


В Microsoft Store в конце декабря стартовала крупная распродажа игр для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. В рамках новогодней распродажи со скидками доступно более 900 игр и DLC, полный список которых можно найти здесь. Напоминаем, что сегодня, 3 января, последний день этой распродажи — она завершится уже во вторник, вместе с завершением еженедельных скидок, которые стартовали 28 декабря.

Напомним, что в рамках крупной новогодней распродажи в Microsoft Store можно купить множество хитов 2021 года со скидками. К примеру, со скидкой в 50% продается Resident Evil Village — проект, который в 2021 году собрал больше 40 наград «Игра года». Со скидкой в 35% предлагается супергеройский хит 2021 года — игра Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Скидки в рамках новогодней распродажи игр и DLC для Xbox доходят до 90%.

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По материалам: newxboxone

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