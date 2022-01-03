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Слух: Планы по развитию Cyberpunk 2077, патч 1.5 и первое крупное DLC

Слух: Планы по развитию Cyberpunk 2077, патч 1.5 и первое крупное DLC


Больше года прошло с момента релиза Cyberpunk 2077, и за это время игра серьезно преобразилась. В первую очередь, она стала гораздо лучше работать на консолях Xbox One и Playstation 4, плюс в ней исправили некоторые проблемы с игровыми механиками, устранили баги и многие ошибки. На 2022 год у создателей проекта большие планы по развитию, если верить появившимся слухам на анонимном форуме 4chan, которые, в том числе, выложили на Reddit, где тема стала довольно популярной.

Согласно информации, которую сообщил аноним на 4chan, студия CD Projekt RED проведет в феврале мероприятие, в рамках которого расскажет о планах по развитию проекта. В ходе большого февральского стрима игрокам дадут детали об обновлении Cyberpunk 2077 до Xbox Series X | S и Playstation 5, расскажут про первое крупное DLC, про аниме по Cyberpunk и многое другое.

Еще некоторые детали из слуха:



Патч 1.5, который планируется выпустить одновременно с обновлением до нового поколения, станет своеобразным перезапуском для игры. Сообщается, что проект будет переименован в Cyberpunk 2077: Samurai Edition.



С патчем в игре появится целый набор нововведений — парикмахерские, гараж, улучшенный AI, система трансмогрификации, полная перебалансировка системы добычи, новый интерфейс.



С бесплатным дополнением в игру добавят 4 новых вида оружия, новую игру плюс, настройку квартиры, новые задания.



В Cyberpunk 2077 добавят мини-игру, как был реализован Гвинт в третьем Ведьмаке.



Сюжет первого крупного дополнения DLC разворачивается в районе Пасифика. Игроков познакомят с двумя новыми группировками, воюющими между собой: клоуны Bozos и жестокие психи Slaughterhouse.

Отмечается, что от успеха первого крупного DLC будет зависеть разработка второго дополнения для игры.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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