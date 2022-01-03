Создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская стала героиней нового выпуска "Осторожно: Собчак"
Елена Блиновская — блогер, создательница "Марафона желаний" — стала героиней нового выпуска шоу "Осторожно: Собчак". Слухи об ее участии в проекте Ксении Собчак ходили еще летом, когда телеведущая вместе с Иваном Ургантом ездила на Алтай вести мероприятие в честь 40-летия Блиновской. На вечеринке присутствовало немало звезд российского шоу-бизнеса, а обошелся праздник, по сведениям авторов "Осторожно: Собчак", примерно в 200 млн рублей. Как выяснилось, интервью снималось именно в дни празднования на Алтае. Кстати, незадолго до премьеры на канале вышел фильм Собчак о так называемых "инфоцыганах" — создателях всевозможных онлайн-тренингов. Небольшая его часть была посвящена и Блиновской с ее "Марафоном желаний".
В дальнейшем разговор шел уже в более спокойном тоне, хотя Собчак и пришлось постараться, чтобы добиться от своей героини более-менее конкретных ответов на вопросы. Особенно многозначительно и с долгими паузами Блиновская говорила на темы, связанные с ее доходами и образованием. Приводим несколько самых ярких цитат. О заработке (Собчак упомянула цифру 300 млн рублей в год — так выручку бизнеса Блиновской подсчитал Forbes):Ну та сумма, которую ты сейчас назвала, — это примерно я столько плачу налогов в год... Я могу ошибаться в цифрах, потому что я в них очень плаваю... Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей.О том, почему она не хочет называть сумму заработка, но не против выкладывать фото с "роллс-ройсами" и частными джетами:Мне нравится красиво одеться, мне нравится красиво кушать, мне нравится красиво жить, и я люблю это показывать с самого детства. Вчера это была "Зара", сегодня это "роллс-ройс". Мне не нравится показывать свои счета непонятным людям, но мне точно нравится пользоваться своими деньгами и не скрывать это.
О количестве дипломов: Я думаю, что где-то около десяти. Это не высшее образование, это повышение квалификации на базе высшего образования.Как пояснила Собчак, высшее образование у Елены одно — экономическое. О том, не переживает ли она, что весь бизнес оформлен на мужа: Ты знаешь, если мы с ним когда-нибудь разойдемся, он мне все отдаст, я уверена.
О том, как поклонники перечислили ей 2,5 млн рублей за два часа в ее день рождения:Есть ритуал: для того чтобы у тебя были деньги (но в это надо верить еще обязательно), в определенные два часа своего нового дня рождения все, кто тебя любит, тебя поддерживает, могут тебе прислать по одному рублю или просто дать в подарок. Как только я начала это делать в своей жизни, я поняла, что это работает вообще, с космической прогрессией!О том, нет ли у нее ощущения, что она зарабатывает на человеческой слабости: Можно и так это назвать. Можно... Человек обращается ко мне за помощью, в этот момент ему нужно протягивать руку, в этот момент он говорит: "Научи, я, может быть, в этом смысле менее силен, чем ты". Я им протягиваю руку и на этом зарабатываю. О собственной "сверхспособности": Я не называю это сверхспособностью, я называю это божественным светом, который есть в каждом человеке... Просто не все его еще в себе открыли, и мой божественный свет — это проводник. Он может вести абсолютно всех людей в состояние вот этого ребенка с чистыми глазами. Я проводник в это состояние, и это моя самая сильная сторона.
Кроме того, месяц назад Елена Блиновская дала интервью телеканалу "Дождь" (внесен Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов"). В репортаже в рамках программы "Женщины сверху" больше внимания было уделено детству и юности, которые создательница "Марафона желаний" провела в Челябинске. Героиня выпуска поделилась в том числе и темными воспоминаниями — рассказала, как в пять лет чуть не стала жертвой педофила. Спугнула преступника проходившая мимо женщина, она и сопроводила ребенка домой.
Также Блиновская призналась, что не всегда была стопроцентно уверена в себе: Лет с 12 папа мне начал говорить, что я некрасивая... Может, он мне и много другого говорил, но я зацепилась за это. Это не мешало будущей знаменитости быть очень популярной в школьные годы: по крайней мере, по словам бывшего одноклассника Блиновской, который дал интервью для программы, в Елену был тайно влюблен не только он, но и еще примерно половина мальчиков класса.
Это моя стратегия — не обкладываться дипломами... Если вы заметили, я нигде их не перечисляю. Часть этой стратегии я даже не хочу раскрывать, это касается хайпа, это привлекает ко мне внимание. Если бы я просто была понятной — ну, чего о ней говорить?С мужем Алексеем Блиновским Елена познакомилась в ночном клубе. Когда ее спрашивают, чем конкретно сейчас занимается супруг, Блиновская обычно отвечает, что он ведет "разнообразные бизнесы". В интервью "Дождю" она уточнила: То, чем он болеет, чем он живет, фанатеет, — это рыбная история, его рыбный бизнес, в который вкладывается очень много сил... Там классный рост и очень большой потенциал. Из него уже как "дочка" — это ресторанный бизнес и сеть фастфуда, стритфуда, рыбная.Сама Елена начинала свой бизнес со свадебного агентства в Ярославле, которое закрыла, когда родился ее первый ребенок (сейчас у Блиновских уже четверо детей). Первый марафон она провела просто в качестве эксперимента, для круга своих подруг.