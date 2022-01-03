Создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская стала героиней нового выпуска "Осторожно: Собчак"

Вадим Карасев

Елена Блиновская — блогер, создательница "Марафона желаний" — стала героиней нового выпуска шоу "Осторожно: Собчак". Слухи об ее участии в проекте Ксении Собчак ходили еще летом, когда телеведущая вместе с Иваном Ургантом ездила на Алтай вести мероприятие в честь 40-летия Блиновской. На вечеринке присутствовало немало звезд российского шоу-бизнеса, а обошелся праздник, по сведениям авторов "Осторожно: Собчак", примерно в 200 млн рублей. Как выяснилось, интервью снималось именно в дни празднования на Алтае. Кстати, незадолго до премьеры на канале вышел фильм Собчак о так называемых "инфоцыганах" — создателях всевозможных онлайн-тренингов. Небольшая его часть была посвящена и Блиновской с ее "Марафоном желаний".





Елена Блиновская и Ксения СобчакПомимо самой беседы в выпуск "Осторожно: Собчак" с Еленой вошли кадры, на которых ведущая и героиня катаются на лошадях, а также пробуют рафтинг. Как раз на лодке между Собчак и Блиновской произошел мини-конфликт, когда Ксения упомянула о том, что в рамках своего марафона Елена рассылает "массам эсэмэски" (часть курса участники получают в формате аудиосообщений, записанных Блиновской). На это Елена отреагировала так:Что значит "массам эсэмэски"? Вот честно, я тебе сейчас в рожу плюну. Или скину за борт, потому что ты сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. На замечание Ксении о том, что Елена слишком эмоциональна для человека, занимающегося просвещением, Блиновская ответила: Я в принципе гиперэмоциональный человек, у меня амплитуда невероятная. Я считаю, что я как ребенок, у меня реакции абсолютно разные и естественные. Тяжело сохранять в себе и взрослого, и ребенка, но я этому учу. Я реально на тебя обиделась, потому что ты обесценила мои эсэмэски.





В дальнейшем разговор шел уже в более спокойном тоне, хотя Собчак и пришлось постараться, чтобы добиться от своей героини более-менее конкретных ответов на вопросы. Особенно многозначительно и с долгими паузами Блиновская говорила на темы, связанные с ее доходами и образованием. Приводим несколько самых ярких цитат. О заработке (Собчак упомянула цифру 300 млн рублей в год — так выручку бизнеса Блиновской подсчитал Forbes):Ну та сумма, которую ты сейчас назвала, — это примерно я столько плачу налогов в год... Я могу ошибаться в цифрах, потому что я в них очень плаваю... Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей.О том, почему она не хочет называть сумму заработка, но не против выкладывать фото с "роллс-ройсами" и частными джетами:Мне нравится красиво одеться, мне нравится красиво кушать, мне нравится красиво жить, и я люблю это показывать с самого детства. Вчера это была "Зара", сегодня это "роллс-ройс". Мне не нравится показывать свои счета непонятным людям, но мне точно нравится пользоваться своими деньгами и не скрывать это.

О количестве дипломов: Я думаю, что где-то около десяти. Это не высшее образование, это повышение квалификации на базе высшего образования.Как пояснила Собчак, высшее образование у Елены одно — экономическое. О том, не переживает ли она, что весь бизнес оформлен на мужа: Ты знаешь, если мы с ним когда-нибудь разойдемся, он мне все отдаст, я уверена.

О том, как поклонники перечислили ей 2,5 млн рублей за два часа в ее день рождения:Есть ритуал: для того чтобы у тебя были деньги (но в это надо верить еще обязательно), в определенные два часа своего нового дня рождения все, кто тебя любит, тебя поддерживает, могут тебе прислать по одному рублю или просто дать в подарок. Как только я начала это делать в своей жизни, я поняла, что это работает вообще, с космической прогрессией!О том, нет ли у нее ощущения, что она зарабатывает на человеческой слабости: Можно и так это назвать. Можно... Человек обращается ко мне за помощью, в этот момент ему нужно протягивать руку, в этот момент он говорит: "Научи, я, может быть, в этом смысле менее силен, чем ты". Я им протягиваю руку и на этом зарабатываю. О собственной "сверхспособности": Я не называю это сверхспособностью, я называю это божественным светом, который есть в каждом человеке... Просто не все его еще в себе открыли, и мой божественный свет — это проводник. Он может вести абсолютно всех людей в состояние вот этого ребенка с чистыми глазами. Я проводник в это состояние, и это моя самая сильная сторона.





Кроме того, месяц назад Елена Блиновская дала интервью телеканалу "Дождь" (внесен Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов"). В репортаже в рамках программы "Женщины сверху" больше внимания было уделено детству и юности, которые создательница "Марафона желаний" провела в Челябинске. Героиня выпуска поделилась в том числе и темными воспоминаниями — рассказала, как в пять лет чуть не стала жертвой педофила. Спугнула преступника проходившая мимо женщина, она и сопроводила ребенка домой.

Также Блиновская призналась, что не всегда была стопроцентно уверена в себе: Лет с 12 папа мне начал говорить, что я некрасивая... Может, он мне и много другого говорил, но я зацепилась за это. Это не мешало будущей знаменитости быть очень популярной в школьные годы: по крайней мере, по словам бывшего одноклассника Блиновской, который дал интервью для программы, в Елену был тайно влюблен не только он, но и еще примерно половина мальчиков класса.





Елена Блиновская. Кадр из программы "Женщины сверху"В этой программе тоже зашла речь об образовании: после девяти классов Елена пошла учиться в строительный техникум — в Ярославле вариантов было немного — затем работала бухгалтером. На вопросы о других оконченных учебных заведениях Блиновская вновь ответила очень размыто:

Это моя стратегия — не обкладываться дипломами... Если вы заметили, я нигде их не перечисляю. Часть этой стратегии я даже не хочу раскрывать, это касается хайпа, это привлекает ко мне внимание. Если бы я просто была понятной — ну, чего о ней говорить?С мужем Алексеем Блиновским Елена познакомилась в ночном клубе. Когда ее спрашивают, чем конкретно сейчас занимается супруг, Блиновская обычно отвечает, что он ведет "разнообразные бизнесы". В интервью "Дождю" она уточнила: То, чем он болеет, чем он живет, фанатеет, — это рыбная история, его рыбный бизнес, в который вкладывается очень много сил... Там классный рост и очень большой потенциал. Из него уже как "дочка" — это ресторанный бизнес и сеть фастфуда, стритфуда, рыбная.Сама Елена начинала свой бизнес со свадебного агентства в Ярославле, которое закрыла, когда родился ее первый ребенок (сейчас у Блиновских уже четверо детей). Первый марафон она провела просто в качестве эксперимента, для круга своих подруг.





В программе шла речь и о фильме 2020 года "Марафон желаний". Его режиссером выступила Даша Чаруша, а Блиновская сыграла саму себя. Сюжет картины как раз закручен вокруг марафона, который проходит главная героиня, — ее играет Аглая Тарасова. По словам продюсера проекта Екатерины Кононенко, на 20 процентов финансирование фильма — это деньги Блиновской, еще 20 процентов было получено от государства, а остальные средства внесли прочие инвесторы. Бюджет проекта составлял около 140 млн рублей. Елена не вмешивалась в процесс работы над сценарием, но в подборе актеров поучаствовала. Как рассказала Блиновская, ей "не откликнулась" кандидатура Александра Паля, которого изначально рассматривали на роль главного героя, а вот Кирилла Нагиева она утвердила сразу — к тому же, по признанию Елены, она с юности была поклонницей его отца Дмитрия Нагиева.





Елена Блиновская. Кадр из программы "Женщины сверху"Были упомянуты в репортаже также конкурсы красоты, в которых участвовала Блиновская. Когда-то блогер обзавелась титулом "Миссис Ярославль", а чуть позже стала одной из двух победительниц конкурса "Миссис Россия". Как было сказано в репортаже "Дождя", почему в тот год победительниц было сразу две, — неизвестно до сих пор.Маргарита Дорошевич