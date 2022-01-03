Стало известно содержание праздничного послания Путина к Байдену

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении главе США Джо Байдену выразил убеждение в возможности наладить эффективный двусторонний диалог. По его словам, уже есть основы для продвижения вперед в сфере отношений между двумя странами.

"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", — цитирует пресс-служба Кремля поздравительную телеграмму.

Также в этом послании Путин отметил, что "Россия и Соединенные Штаты, как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество".

На 30 декабря запланирован телефонный разговор Путина и Байдена, который пройдет в закрытом режиме. Американский президент хочет обсудить с российским коллегой "ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

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