Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки

Певец Стас Костюшкин жестко высказался о Монеточке. Недавно в музыкальной индустрии разгорелся скандал — Стас Костюшкин подал на певицу Монеточку в суд за плагиат на его песню «Женщина, я не танцую». 23-летняя певица Монеточка в 2016 году презентовала своим поклонникам песню. Все бы ничего, но мелодия песни как две капли воды похожа на композицию Стаса Костюшкина, которые он выпустил несколькими годами ранее. Артист не остался в стороне против вопиющей несправедливости и подал в суд на начинающую певицу. Судебно-музыковедческая экспертиза провела расследование и подтвердила, что мелодия является плагиатом. Басманный суд Москвы признал, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения. Эксперты настаивают, что отвертеться певице не получится. Однако директоров девушки это не волнует, и они продолжают молчать. Артиста раздражает данная позиция, и сегодня он в Instagram опубликовал пост по этому поводу.Монеточка «Я очень прошу, девчат и ребят, которые заступаются за певицу, не рубить сплеча. Тут не все так очевидно, как вам кажется. Меня многие знают, как человека доброго и позитивного, но почему же это всегда воспринимается как слабость. Команде певицы скажу одно — всегда можно набрать и поговорить (ну хоть спасибо сказать за песню), я бы сам закрыл эту тему лично. Но, блин, почему же делают вид, что тебя не существует?! Все это неправильно», — посетовал артист. Нашлись и те, кто считает, что справедливость должна восторжествовать, и Костюшкин находится на правильном пути. «Полностью вас поддерживаю ! Правда на вашей стороне, противозаконно использовать чужое! Странно, что люди не понимают таких простых вещей...»; «Все правильно. Свое отдавать не надо и закон на вашей стороне», — такие комментарии оставляют подписчики 50-летнего исполнителя.