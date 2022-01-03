Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки

Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Певец Стас Костюшкин жестко высказался о Монеточке. Недавно в музыкальной индустрии разгорелся скандал — Стас Костюшкин подал на певицу Монеточку в суд за плагиат на его песню «Женщина, я не танцую». 23-летняя певица Монеточка в 2016 году презентовала своим поклонникам песню. Все бы ничего, но мелодия песни как две капли воды похожа на композицию Стаса Костюшкина, которые он выпустил несколькими годами ранее. Артист не остался в стороне против вопиющей несправедливости и подал в суд на начинающую певицу. Судебно-музыковедческая экспертиза провела расследование и подтвердила, что мелодия является плагиатом. Басманный суд Москвы признал, что Монеточка скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения. Эксперты настаивают, что отвертеться певице не получится. Однако директоров девушки это не волнует, и они продолжают молчать. Артиста раздражает данная позиция, и сегодня он в Instagram опубликовал пост по этому поводу.
Монеточка «Я очень прошу, девчат и ребят, которые заступаются за певицу, не рубить сплеча. Тут не все так очевидно, как вам кажется. Меня многие знают, как человека доброго и позитивного, но почему же это всегда воспринимается как слабость. Команде певицы скажу одно — всегда можно набрать и поговорить (ну хоть спасибо сказать за песню), я бы сам закрыл эту тему лично. Но, блин, почему же делают вид, что тебя не существует?! Все это неправильно», — посетовал артист. Нашлись и те, кто считает, что справедливость должна восторжествовать, и Костюшкин находится на правильном пути. «Полностью вас поддерживаю ! Правда на вашей стороне, противозаконно использовать чужое! Странно, что люди не понимают таких простых вещей...»; «Все правильно. Свое отдавать не надо и закон на вашей стороне», — такие комментарии оставляют подписчики 50-летнего исполнителя.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
5 игр удалят из подписки PC Game Pass в середине января
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Максим рассказала о потерях в ушедшем году
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Стас Костюшкин в шоке от поведения Монеточки
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Растущая Луна в январе 2022 года: что можно делать и что нельзя
Сегодня последний день крупной новогодней распродажи игр для Xbox
Сегодня последний день крупной новогодней распродажи игр для Xbox
Пик звездопада Квадрантиды 3 и 4 января 2022 года: пробуждение Фортуны
Пик звездопада Квадрантиды 3 и 4 января 2022 года: пробуждение Фортуны
Стало известно содержание праздничного послания Путина к Байдену
Стало известно содержание праздничного послания Путина к Байдену
Мария Кожевникова обзавелась еще одним ребенком
Мария Кожевникова обзавелась еще одним ребенком
Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки
Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки
Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца
Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца
Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных
Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных
Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы на Мальдивах
Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы на Мальдивах

Топ на сегодня

Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла Аманды Сейфрид
Битва домашних питомцев: ослица Арнольда Шварценеггера против осла
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Президент Сальвадора: цена биткоина достигнет $100 000 в 2022 году
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 января 2022 года
16 забавных рисунков от художника из Индонезии, который даёт мемам с котами новую жизнь, делая их ещё смешнее
16 забавных рисунков от художника из Индонезии, который даёт мемам с
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего

Еще по теме

Стас Костюшкин делит песню с Монеточкой
Бывший солист группы "Чай вдвоем" подал в суд на певицу Монеточку
Зачем нужен Горький и Пушкин, когда уже есть Великий Костюшкин
Стас Костюшкин уходит из шоубизнеса