Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Бондарчук рассказала, как живет ее особенная дочь

Светлана Бондарчук рассказала, как живет ее особенная дочь
Светская львица Светлана Бондарчук призналась, что они с мужем не собирались пиариться на дочери. Когда у Светланы и Федора Бондарчук родилась дочь, спустя год у нее диагностировали ДЦП. По этой причине родители решили не афишировать общественности подробности жизни наследницы. О дочери знаменитостей крайне мало информации в Сети. Варвара стала вторым ребенком режиссера, появившемся в браке со Светланой Бондарчук. Долгое время пара предпочитала скрывать от окружающих наследницу и ее диагноз. Только в 2012 году бывшая модель рассказала о том, что ее ребенок с особенностями, но подчеркнула, что в их семье воздерживаются от употребления таких слов, как «аутизм». По словам бизнесвумен, дочь окружена любовью и заботой. Девочку часто возили за границу на лечение. Когда Варвара появилась на свет, Федор и Светлана пришли к заключению, что не стоит вовлекать в ее жизнь общественность. Пара почти не показывает фото дочери. Если у нее и есть аккаунты в соцсетях, они скрыты от глаз посторонних. «Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — пояснила 52-летняя Бондарчук в своем YouTube-шоу «Света вокруг света».
Светлана Бондарчук с дочерью Варварой Бывшая супруга режиссера также поделилась своей жизненной позицией: она не любит выливать негатив на окружающих, поэтому не говорит о личных проблемах. Все возникающие вопросы она предпочитает разбирать с профессионалами, либо обсуждать с близкими, которые действительно могут дать хороший совет. Это касается и такой тяжелой для нее темы, как болезнь Вари. Светлана лишь вкратце рассказала о том, что сейчас ее 23-летняя дочь в России, она живет в абсолютно комфортной атмосфере, с любящими ее людьми. «Нет негатива, так как я не сторонница такие вещи выливать в общественное пространство. Те темы, которые могут сделать больно мне и моим близким, я не затрагиваю. Но хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей. Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram», — откровенничала звезда.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки
Анастасия Волочкова меняет мужиков, как перчатки
Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца
Юлия Меньшова опубликовала новогодний семейный снимок и вспомнила отца
Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных
Бумажные паспорта россиян аннулируют после получения электронных
Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы на Мальдивах
Екатерина Стриженова проводит новогодние каникулы на Мальдивах
Светлана Бондарчук рассказала, как живет ее особенная дочь
Светлана Бондарчук рассказала, как живет ее особенная дочь
Илон Маск решил создать человекоподобного робота до конца года
Илон Маск решил создать человекоподобного робота до конца года
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2022 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за него замуж
Мужчина испортил жизнь и внешность девушки, но она все равно вышла за
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Елена Степаненко: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 января 2022 года
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову

Топ на сегодня

Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
Германия решила говорить с Россией про Украину без самой Украины
"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала, чем Украине придется заниматься в НАТО
"Собирать бычки и подметать": Надежда Савченко рассказала,
Valheim получает звание «Игра года» от портала PC Gamer
Valheim получает звание «Игра года» от портала PC Gamer
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Ольгу Бузову хотели скормить тигру
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом
Дмитрий Маликов предстал перед фантами с опухшим лицом

Еще по теме

Светлана Бондарчук показала снимок особенной дочери
История четы Бондарчук: свадьба наперекор родителям и рождение ребенка с синдромом Дауна
Светлана Бондарчук заинтриговала фото с новым мужчиной
Бывшая жена Федора Бондарчука поразила всех своей фигурой