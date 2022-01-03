Светлана Бондарчук рассказала, как живет ее особенная дочь

Светская львица Светлана Бондарчук призналась, что они с мужем не собирались пиариться на дочери. Когда у Светланы и Федора Бондарчук родилась дочь, спустя год у нее диагностировали ДЦП. По этой причине родители решили не афишировать общественности подробности жизни наследницы. О дочери знаменитостей крайне мало информации в Сети. Варвара стала вторым ребенком режиссера, появившемся в браке со Светланой Бондарчук. Долгое время пара предпочитала скрывать от окружающих наследницу и ее диагноз. Только в 2012 году бывшая модель рассказала о том, что ее ребенок с особенностями, но подчеркнула, что в их семье воздерживаются от употребления таких слов, как «аутизм». По словам бизнесвумен, дочь окружена любовью и заботой. Девочку часто возили за границу на лечение. Когда Варвара появилась на свет, Федор и Светлана пришли к заключению, что не стоит вовлекать в ее жизнь общественность. Пара почти не показывает фото дочери. Если у нее и есть аккаунты в соцсетях, они скрыты от глаз посторонних. «Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания», — пояснила 52-летняя Бондарчук в своем YouTube-шоу «Света вокруг света».Светлана Бондарчук с дочерью Варварой Бывшая супруга режиссера также поделилась своей жизненной позицией: она не любит выливать негатив на окружающих, поэтому не говорит о личных проблемах. Все возникающие вопросы она предпочитает разбирать с профессионалами, либо обсуждать с близкими, которые действительно могут дать хороший совет. Это касается и такой тяжелой для нее темы, как болезнь Вари. Светлана лишь вкратце рассказала о том, что сейчас ее 23-летняя дочь в России, она живет в абсолютно комфортной атмосфере, с любящими ее людьми. «Нет негатива, так как я не сторонница такие вещи выливать в общественное пространство. Те темы, которые могут сделать больно мне и моим близким, я не затрагиваю. Но хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей. Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Instagram», — откровенничала звезда.