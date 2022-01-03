Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе

Светская львица Светлана Бондарчук призналась, в чем причина развода. В 2016 году расставание телеведущей и режиссера было самой обсуждаемой темой. Светлане и сейчас задают вопросы о бывшем муже. А ведь им удалось сохранить теплые отношения, несмотря на все сложности. Светлана и Федор развелись спустя 25 лет брака. Тогда новость об их разводе шокировала всех, но бизнесвумен считала, что это единственное верное решение, так как возникший кризис никак не получалось преодолеть. Позже Светлана откровенно рассказала, что причина их размолвки крылась не в изменах, а в угасании чувств. «У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить», — делилась Бондарчук. Несмотря на то, что отношения пары официально закончились еще в 2016 году, они поддерживают контакт ради общих детей и тепло общаются, если встречаются на светских мероприятиях.Светлана Бондарчук «У нас есть дети, есть, к чему стремиться. Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное — сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше», — призналась 53-летняя Светлана спустя пять лет расставания с режиссером. Бывшая модель не скрывает, что развод дался ей тяжело, ведь с Федором она провела значительную часть жизни. Они были знакомы с юности, вместе росли как личности и как профессионалы, их многое объединяет. Разрывать все эти связи было болезненно, но необходимо. «Развод — это вещь очень сложная, особенно, когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно», — поведала теледива в своем YouTube-шоу «Света вокруг света».