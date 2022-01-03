Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе

Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе
Светская львица Светлана Бондарчук призналась, в чем причина развода. В 2016 году расставание телеведущей и режиссера было самой обсуждаемой темой. Светлане и сейчас задают вопросы о бывшем муже. А ведь им удалось сохранить теплые отношения, несмотря на все сложности. Светлана и Федор развелись спустя 25 лет брака. Тогда новость об их разводе шокировала всех, но бизнесвумен считала, что это единственное верное решение, так как возникший кризис никак не получалось преодолеть. Позже Светлана откровенно рассказала, что причина их размолвки крылась не в изменах, а в угасании чувств. «У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить», — делилась Бондарчук. Несмотря на то, что отношения пары официально закончились еще в 2016 году, они поддерживают контакт ради общих детей и тепло общаются, если встречаются на светских мероприятиях.
Светлана Бондарчук «У нас есть дети, есть, к чему стремиться. Мы два успешных человека, которые всю жизнь друг друга уважали, и это самое важное — сохранить это. Надеюсь, нам хватит сил, мужества, разума так делать и дальше», — призналась 53-летняя Светлана спустя пять лет расставания с режиссером. Бывшая модель не скрывает, что развод дался ей тяжело, ведь с Федором она провела значительную часть жизни. Они были знакомы с юности, вместе росли как личности и как профессионалы, их многое объединяет. Разрывать все эти связи было болезненно, но необходимо. «Развод — это вещь очень сложная, особенно, когда за плечами столько лет, которые тебя связывали с человеком, с которым ты жила по доброй воле и по любви, когда все заканчивается, неважно, по какой причине. Кстати, в нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно», — поведала теледива в своем YouTube-шоу «Света вокруг света».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами
Минфин Эстонии исключил запрет торговли криптовалютами
Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных родных и друзей
Пугачева и Галкин отпраздновали Новый год в замке в компании звездных
Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе
Светлана Бондарчук решила рассказать о своем разводе
3 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе
3 игры из Game Pass в ТОП-10 Steam на минувшей неделе
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец", ситком о российской тюрьме, новые "Бриджертоны": самые ожидаемые сериалы 2022 года
Приквел "Игры престолов", "Властелин колец",
Певица Ханна сделала шикарный подарок маме за много миллионов
Певица Ханна сделала шикарный подарок маме за много миллионов
Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной
Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной
Samsung представила смарт-телевизоры с возможностью покупки и продажи NFT
Samsung представила смарт-телевизоры с возможностью покупки и продажи
В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер
В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер
Слух: The Outer Worlds 2 и Avowed создаются на Unreal Engine 5
Слух: The Outer Worlds 2 и Avowed создаются на Unreal Engine 5
Лунный день сегодня 3 января 2022 года
Лунный день сегодня 3 января 2022 года
"Фиорентина" готова платить за игру Кокорина в другой команде
"Фиорентина" готова платить за игру Кокорина в другой

Топ на сегодня

В Швейцарии создали андроида на колесах
В Швейцарии создали андроида на колесах
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Дарья Мороз в честь праздника поделилась пикантными кадрами в стрингах
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову
Кристина Асмус высказалась о чувствах к Гарику Харламову

Еще по теме

Мама Светланы Бондарчук: «Уверена, что их с Федором история не закончена»
50-летняя Светлана Бондарчук восхитила фигурой в купальнике
Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе
Светлана Бондарчук сделала себе короткую стрижку