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Татьяна Навка подумывает о смене фамилии

Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что хочет взять фамилию мужа.   Спортсменка заявила после финала КВН в Высшей лиге, что обсудит с мужем Дмитрием Песковым возможную смену своей фамилии. «Замечательный сегодня вечер. Просто подарили нам и всей стране участники команд. Супершутки. Про Пескову. Думаю, что теперь нужно будет задуматься. Дома обсудим», сказал Татьяна Навка.
Татьяна Навка с мужем Как отметила Навка, она благодарна всем командам за игру. «Белорусы. Спасибо вам за песню. Заставили прослезиться. Это было круто. Ребята, поздравляют всех с Новым годом и новым счастьем. Ну и не болеть, конечно», — сказала Навка. Ранее участники команды «Неудержимый Джо» в шутку заявили, что у Татьяны Навки все несерьезно в отношениях с Дмитрием Песковым в браке. Причина в том, что Навка до сих пор под своей девичьей фамилией.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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