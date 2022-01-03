Татьяна Навка подумывает о смене фамилии

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что хочет взять фамилию мужа. Спортсменка заявила после финала КВН в Высшей лиге, что обсудит с мужем Дмитрием Песковым возможную смену своей фамилии. «Замечательный сегодня вечер. Просто подарили нам и всей стране участники команд. Супершутки. Про Пескову. Думаю, что теперь нужно будет задуматься. Дома обсудим», сказал Татьяна Навка.Татьяна Навка с мужем Как отметила Навка, она благодарна всем командам за игру. «Белорусы. Спасибо вам за песню. Заставили прослезиться. Это было круто. Ребята, поздравляют всех с Новым годом и новым счастьем. Ну и не болеть, конечно», — сказала Навка. Ранее участники команды «Неудержимый Джо» в шутку заявили, что у Татьяны Навки все несерьезно в отношениях с Дмитрием Песковым в браке. Причина в том, что Навка до сих пор под своей девичьей фамилией.