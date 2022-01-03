Тату-мастер не умеет рисовать, но людям это нравится: 20 ужасно-забавных работ
Сегодня, 20:25
"Tatuagens peba", что в переводе означает "отстойные татуировки": так эта бразильская тату-мастер любит называть свои необычные и современные рисунки. В течение нескольких лет Хелен Фернандес доказывала всем, что отсутствие навыков рисования на самом деле ничего не значит, когда дело доходит до творчества.
Ведь в наши дни творческий мир любит бросать вызов всем и стремится ломать границы, и поэтому все больше и больше людей начинают видеть истинную красоту в том, что некоторые могут назвать плохим художественным суждением.
В настоящее время у девушки более 153 тысяч подписчиков и, вероятно, гораздо больше клиентов, которые хотят иметь ее работы на своем теле. Это неудивительно, ведь ее искусство уникально и увлекательно. Выбранный ею стиль очень похож на популярную в прошлом тенденцию «Плохая живопись», которая, честно говоря, также, кажется, возвращается.
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По материалам: Юмор