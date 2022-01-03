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В ГИБДД призвали усилить внимание за безопасностью детей на дорогах в новогодние каникулы

В ГИБДД призвали усилить внимание за безопасностью детей на дорогах в новогодние каникулы

19:23  Автор: Виктория Карташева



Во время новогодних каникул важно обеспечить безопасность на дороге детей и подростков. В это время они много времени проводят на улице и при несоблюдении ПДД могут попасть в опасную ситуацию. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.  

Подчёркивается, что на увеличение происшествий с детьми на дороге, в том числе, влияют сезонные факторы: короткий световой день и неблагоприятные погодные условия — снег, гололёд, низкая температура воздуха.

В Госавтоинспекции призвали к внимательности на дорогах в непогоду


«Госавтоинспекция МВД России призывает родителей быть примером для детей, формировать своим поведением их привычки, связанные с культурой дорожного поведения. Демонстрируйте ребенку верные алгоритмы действий на проезжей части, моделируйте различные ситуации, напоминайте о важности соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении. 

Представители ГИБДД также обратились к родителям с просьбой не забывать разъяснять детям правила передвижения в общественном транспорте и обеспечивать их световозвращающими элементами. 

«Зимой особенно популярны катание на санках и тюбингах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, родителям необходимо проследить, чтобы катание проходило в предназначенных для этого местах», — подчеркнули в Госавтоинспекции. 

Автоинспекторы в свою очередь на протяжении праздничных дней будут проверять снежные горки и ледяные накаты для исключения несчастных случаев при неосторожном скатывании детей на дорогу. Также предполагается усилить контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил стоянки и остановки, особое внимание уделят участком дорог возле школ и нерегулируемых пешеходных переходов. 


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Отдельно в период новогодних каникул Госавтоинспекция проконтролирует перевозки групп детей автобусами с учётом всех действующих норм. 

«Для того, чтобы сделать каникулы детей комфортными и безопасными, начиная с конца декабря и до середины января сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят профилактические мероприятия в каждом из регионов страны. Это рейды и пропагандистские акции, направленные на соблюдение правил дорожного движения пешеходами, а также водителями — в случае, если они осуществляют перевозку детей на личных транспортных средствах», — заключили в ГИБДД. 

Ранее в Госавтоинспекции призвали к внимательности на дорогах в непогоду. Так, в ряде регионов непогода привела к осложнению дорожной обстановки. 



#дети #безопасность


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По материалам: pnp.ru

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