В ГИБДД призвали усилить внимание за безопасностью детей на дорогах в новогодние каникулы

19:23 Автор: Виктория Карташева

Во время новогодних каникул важно обеспечить безопасность на дороге детей и подростков. В это время они много времени проводят на улице и при несоблюдении ПДД могут попасть в опасную ситуацию. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Подчёркивается, что на увеличение происшествий с детьми на дороге, в том числе, влияют сезонные факторы: короткий световой день и неблагоприятные погодные условия — снег, гололёд, низкая температура воздуха.

В Госавтоинспекции призвали к внимательности на дорогах в непогоду

«Госавтоинспекция МВД России призывает родителей быть примером для детей, формировать своим поведением их привычки, связанные с культурой дорожного поведения. Демонстрируйте ребенку верные алгоритмы действий на проезжей части, моделируйте различные ситуации, напоминайте о важности соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Представители ГИБДД также обратились к родителям с просьбой не забывать разъяснять детям правила передвижения в общественном транспорте и обеспечивать их световозвращающими элементами.

«Зимой особенно популярны катание на санках и тюбингах, сноубординг и лыжи. Если ребенок участвует в подобных развлечениях, родителям необходимо проследить, чтобы катание проходило в предназначенных для этого местах», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы в свою очередь на протяжении праздничных дней будут проверять снежные горки и ледяные накаты для исключения несчастных случаев при неосторожном скатывании детей на дорогу. Также предполагается усилить контроль за соблюдением водителями скоростного режима, правил стоянки и остановки, особое внимание уделят участком дорог возле школ и нерегулируемых пешеходных переходов.





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Отдельно в период новогодних каникул Госавтоинспекция проконтролирует перевозки групп детей автобусами с учётом всех действующих норм.

«Для того, чтобы сделать каникулы детей комфортными и безопасными, начиная с конца декабря и до середины января сотрудники Госавтоинспекции традиционно проводят профилактические мероприятия в каждом из регионов страны. Это рейды и пропагандистские акции, направленные на соблюдение правил дорожного движения пешеходами, а также водителями — в случае, если они осуществляют перевозку детей на личных транспортных средствах», — заключили в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции призвали к внимательности на дорогах в непогоду. Так, в ряде регионов непогода привела к осложнению дорожной обстановки.

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