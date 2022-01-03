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В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов

В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов


Власти Индии выявили нарушение налогового законодательства со стороны криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance. Об этом говорится в пресс-релизе.


В ходе изучения деловой активности платформы обнаружено уклонение от уплаты налога на товары и услуги (GST) в размере 49,2 крор рупий (более $6 млн), включая проценты и штрафы.


Власти также обратили внимание на другие биржи. По данным The Economic Times, объектами расследования стали CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber и BuyUCoin.


«Вышеупомянутый случай является частью кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов. […] Департамент CGST охватит все криптовалютные биржи, попадающие в зону Мумбаи, а также усилит эту работу в ближайшие дни», — подчеркивается в релизе.


Согласно CoinDesk, WazirX сослалась на отсутствие ясности в регулировании и заявила, что «добросовестно выплачивает GST на десятки крор ежемесячно».


«В интерпретации одного из компонентов возникла двусмысленность, которая привела к другому расчету уплаченного налога на добавленную стоимость. Мы добровольно заплатили дополнительный GST. Не было и нет намерений уклоняться от уплаты налогов», — заявили в компании.


Binance приобрела индийскую криптовалютную биржу в ноябре 2019 года.


Летом 2021 года Управление правоприменения Минфина Индии сообщило о расследовании в отношении WazirX. Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.


Напомним, в начале 2021 года стало известно о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.   


Позже появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.


Однако в ноябре снова заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.


В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов вместо их бана.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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