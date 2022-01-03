В Индии биткоин-биржу WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов

Власти Индии выявили нарушение налогового законодательства со стороны криптовалютной биржи WazirX, принадлежащей Binance. Об этом говорится в пресс-релизе.

В ходе изучения деловой активности платформы обнаружено уклонение от уплаты налога на товары и услуги (GST) в размере 49,2 крор рупий (более $6 млн), включая проценты и штрафы.

Власти также обратили внимание на другие биржи. По данным The Economic Times, объектами расследования стали CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber и BuyUCoin.

«Вышеупомянутый случай является частью кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов. […] Департамент CGST охватит все криптовалютные биржи, попадающие в зону Мумбаи, а также усилит эту работу в ближайшие дни», — подчеркивается в релизе.

Согласно CoinDesk, WazirX сослалась на отсутствие ясности в регулировании и заявила, что «добросовестно выплачивает GST на десятки крор ежемесячно».

«В интерпретации одного из компонентов возникла двусмысленность, которая привела к другому расчету уплаченного налога на добавленную стоимость. Мы добровольно заплатили дополнительный GST. Не было и нет намерений уклоняться от уплаты налогов», — заявили в компании.

Binance приобрела индийскую криптовалютную биржу в ноябре 2019 года.

Летом 2021 года Управление правоприменения Минфина Индии сообщило о расследовании в отношении WazirX. Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.

Напомним, в начале 2021 года стало известно о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.

Позже появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.

Однако в ноябре снова заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.

В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов вместо их бана.



