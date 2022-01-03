В Италии говорят о необходимости быстрого запуска газопровода «Северный поток — 2»

15:20 Автор: Александр Тараканов

Для снижения цен на энергоносители в условиях энергетического перехода необходимо «как можно быстрее разблокировать газопровод «Северный поток — 2», а также увеличить использование угла, заявил в интервью AGI президент итальянского исследовательского центра Nomisma Energia Давиде Табарелли.

По его мнению, Италия оказалась заложницей «громко провозглашённых амбиций и взрывного роста цен» из-за «ошибочной энергетической стратегии», ориентированной на «лёгкий переход к производству энергии без использования ископаемых видов топлива». В стране возник «реальный риск производственного локдауна», так как перед многими предприятиями, несмотря на наличие заказов, встал вопрос о закрытии из-за слишком высоких цен на электричество и газ.





Читайте также:

• Процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться до лета, считают в МИД РФ • Путин: «Северный поток — 2» полностью готов к работе • Премьер-министр Италии выступил за диалог Евросоюза с Россией

Табарелли считает, что ситуации усугубляется и из-за «новой налогомании» Евросоюза, которая представляет собой «не что иное, как бегство от реальности». Кроме того, он указал на необходимость увеличить в ЕС число газохранилищ и добиваться, чтобы они полностью заполнялись до конца летнего периода, а также, наряду с наращиванием мощностей возобновляемых источников энергии, подумать об использовании АЭС.

Подчёркивается, что с 1 января для жителей Италии произошло рекордное повышение тарифов на энергоносители: стоимость электричества для бытового потребления увеличилась на 55 процентов, газа — на 41,8 процента.

#международные отношения #Италия

95