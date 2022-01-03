Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Италии говорят о необходимости быстрого запуска газопровода «Северный поток — 2»

В Италии говорят о необходимости быстрого запуска газопровода «Северный поток — 2»

В Италии говорят о необходимости быстрого запуска газопровода «Северный поток — 2»

15:20  Автор: Александр Тараканов



Для снижения цен на энергоносители в условиях энергетического перехода необходимо «как можно быстрее разблокировать газопровод «Северный поток — 2», а также увеличить использование угла, заявил в интервью AGI президент итальянского исследовательского центра Nomisma Energia Давиде Табарелли.

По его мнению, Италия оказалась заложницей «громко провозглашённых амбиций и взрывного роста цен» из-за «ошибочной энергетической стратегии», ориентированной на «лёгкий переход к производству энергии без использования ископаемых видов топлива». В стране возник «реальный риск производственного локдауна», так как перед многими предприятиями, несмотря на наличие заказов, встал вопрос о закрытии из-за слишком высоких цен на электричество и газ. 


Читайте также:

• Процесс сертификации «Северного потока — 2» может затянуться до лета, считают в МИД РФ • Путин: «Северный поток — 2» полностью готов к работе • Премьер-министр Италии выступил за диалог Евросоюза с Россией

Табарелли считает, что ситуации усугубляется и из-за «новой налогомании» Евросоюза, которая представляет собой «не что иное, как бегство от реальности». Кроме того, он указал на необходимость увеличить в ЕС число газохранилищ и добиваться, чтобы они полностью заполнялись до конца летнего периода, а также, наряду с наращиванием мощностей возобновляемых источников энергии, подумать об использовании АЭС.

Подчёркивается, что с 1 января для жителей Италии произошло рекордное повышение тарифов на энергоносители: стоимость электричества для бытового потребления увеличилась на 55 процентов, газа — на 41,8 процента.



#международные отношения #Италия


95
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Певица Ханна сделала шикарный подарок маме за много миллионов
Певица Ханна сделала шикарный подарок маме за много миллионов
Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной
Ольга Орлова накинулась на бывшего мужа Ксении Бородиной
Samsung представила смарт-телевизоры с возможностью покупки и продажи NFT
Samsung представила смарт-телевизоры с возможностью покупки и продажи
В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер
В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер
Слух: The Outer Worlds 2 и Avowed создаются на Unreal Engine 5
Слух: The Outer Worlds 2 и Avowed создаются на Unreal Engine 5
Лунный день сегодня 3 января 2022 года
Лунный день сегодня 3 января 2022 года
"Фиорентина" готова платить за игру Кокорина в другой команде
"Фиорентина" готова платить за игру Кокорина в другой
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Экс-супруг Ксении Бородиной пригрозил бывшей жене публикацией видео с ее изменой
Экс-супруг Ксении Бородиной пригрозил бывшей жене публикацией видео с
Лайфхак: как с помощью холода открыть любой замок без ключа — это работает
Лайфхак: как с помощью холода открыть любой замок без ключа — это
Слух: Планы по развитию Cyberpunk 2077, патч 1.5 и первое крупное DLC
Слух: Планы по развитию Cyberpunk 2077, патч 1.5 и первое крупное DLC
Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With Gold за январь
Дополнительные две игры доступны бесплатно по программе Games With

Топ на сегодня

На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего спорта, чтобы с пользой провести новогодние каникулы
На горнолыжном склоне и в лесу: смотрим коллекции одежды для зимнего
В Швейцарии создали андроида на колесах
В Швейцарии создали андроида на колесах
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей невнимательности и недопонимания
13 неловких и забавных ситуаций, в которых оказались люди из-за своей
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах в Новом году
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька
DeFi-проект Aave начал разработку мобильного кошелька

Еще по теме

Премьер Польши: «Северный поток-2» может привести к большой войне
Евросоюз признал «Северный поток-2» показательным российским проектом
Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России
Германия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах