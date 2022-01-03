В Сургуте торговые точки предлагают у них погреться за деньги

Вадим Карасев

Владельцы торговых точек на остановках в Сургуте начали предлагать местным жителям погреться в их павильонах за деньги, сообщает в своей группе "ВКонтакте" агентство "К-Информ".

К публикации приложены фото, сделанные читателями, на которых можно заметить расценки, установленные местными предпринимателями.

"Услуга в данном салоне: погреться до 30 минут — 99 рублей, детям до 14 лет — бесплатно", - написано на объявлении.

Как отмечается в посте, горожане уже жалуются, что их не пускают бесплатно греться в павильонах на остановках. При этом в комментариях пользователи напомнили владельцам киосков, что именно по настоянию местных жителей в свое время сохранили торговые павильоны на остановках.

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