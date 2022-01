В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер





Портал IGN обновил список лучших игр всех времен, который составляет редакция портала. По сути, это 100 лучших игр, которые были когда-либо выпущены для компьютеров, приставок, мобильных устройств и так далее. Список составляет текущая редакция IGN, время от времени его меняют. В последний раз список серьезно корректировался в 2019 году, а теперь произошла новая корректировка и смена лидера.

Согласно новому списку лучших игр от IGN за все время, первые 20 позиций выглядят так:

The Legend of Zelda: Breath of the WildSuper Mario WorldPortal 2The Legend of Zelda: A Link to the PastSuper MetroidMass Effect 2Super Mario 64Red Dead Redemption 2Half-Life 2Disco ElysiumSuper Mario Bros. 3Grand Theft Auto VHadesCastlevania: Symphony of the NightHalo 2The Witcher 3: Wild HuntThe Last of UsBioShockBloodborneUndertale

Отметим, что список сильно изменился, в сравнении с прошлой итерацией. Лидирующая теперь игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild ранее занимала 5 место. В списке сразу на 10 место попала игра Disco Elysium, которая в этом году вышла на Xbox One и Xbox Series X | S. Сильно выросла в рейтинге игра Red Dead Redemption 2, которая ранее находилась на 62 месте, а теперь занимает 8 место.