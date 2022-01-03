В ТОП-100 лучших игр всех времен по версии IGN новый лидер
Портал IGN обновил список лучших игр всех времен, который составляет редакция портала. По сути, это 100 лучших игр, которые были когда-либо выпущены для компьютеров, приставок, мобильных устройств и так далее. Список составляет текущая редакция IGN, время от времени его меняют. В последний раз список серьезно корректировался в 2019 году, а теперь произошла новая корректировка и смена лидера.
Согласно новому списку лучших игр от IGN за все время, первые 20 позиций выглядят так:
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Super Mario World
Portal 2
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Metroid
Mass Effect 2
Super Mario 64
Red Dead Redemption 2
Half-Life 2
Disco Elysium
Super Mario Bros. 3
Grand Theft Auto V
Hades
Castlevania: Symphony of the Night
Halo 2
The Witcher 3: Wild Hunt
The Last of Us
BioShock
Bloodborne
Undertale
Отметим, что список сильно изменился, в сравнении с прошлой итерацией. Лидирующая теперь игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild ранее занимала 5 место. В списке сразу на 10 место попала игра Disco Elysium, которая в этом году вышла на Xbox One и Xbox Series X | S. Сильно выросла в рейтинге игра Red Dead Redemption 2, которая ранее находилась на 62 месте, а теперь занимает 8 место.