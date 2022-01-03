В Вене возобновили восьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке

18:46 Автор: Виктория Карташева

В Вене после новогоднего перерыва в формате неформальных консультаций возобновился восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом написал на своей странице в Twitter возглавляющий российскую делегацию на переговорах постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента, принял решение об одностороннем выходе США из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

«После небольшого новогоднего перерыва сегодня продолжается восьмой раунд венских переговоров [по СВПД] в виде неформальных встреч», — отметил Ульянов.





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В конце декабря начался восьмой раунд переговоров по восстановлению СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и «пятёрки» международных посредников стороны условились об ускорении процесса работы над проектом соглашения в рамках рабочих групп. Предполагается, что восьмой раунд может стать завершающим.

Ранее участники заседания договорились о перезапуске экспертных рабочих групп по санкциям и по ядерным вопросам.

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