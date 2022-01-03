Жена Игоря Николаева попросила дать ей стареть
Сегодня, 19:00
Супруга певца Игоря Николаева, Юлия Проскурякова поделилась своими стихами. Юлия постоянно расширяет горизонты. Если раньше она выходила на сцену, исполняя песни авторства супруга, то теперь снимается в кино. Не исключено, что и петь Юлия Проскурякова будет песни на свои стихи. В микроблоге Юлия Проскурякова представила плоды своего творчества – стихотворение о женщине, которое написала во второй день нового года.
Игорь Николаев с женой «Разрешите женщине стареть, Слабой быть и требовать защиты! Разрешите женщине болеть И поплакать…просто, разрешите! Разрешите женщине мечтать И романтике наивной предаваться Разрешите женщине стареть, Чтоб не осуждая, восхищаться! Ю.П. 02.01.2022г.» — написала в микроблоге Юлия Проскурякова. Подписчики Юлии Проскуряковой восторженно отозвались на ее творчество, похвалив за прекрасный слог.
По материалам: z-aya