Жена Игоря Николаева попросила дать ей стареть

Супруга певца Игоря Николаева, Юлия Проскурякова поделилась своими стихами. Юлия постоянно расширяет горизонты. Если раньше она выходила на сцену, исполняя песни авторства супруга, то теперь снимается в кино. Не исключено, что и петь Юлия Проскурякова будет песни на свои стихи. В микроблоге Юлия Проскурякова представила плоды своего творчества – стихотворение о женщине, которое написала во второй день нового года.Игорь Николаев с женой «Разрешите женщине стареть, Слабой быть и требовать защиты! Разрешите женщине болеть И поплакать…просто, разрешите! Разрешите женщине мечтать И романтике наивной предаваться Разрешите женщине стареть, Чтоб не осуждая, восхищаться! Ю.П. 02.01.2022г.» — написала в микроблоге Юлия Проскурякова. Подписчики Юлии Проскуряковой восторженно отозвались на ее творчество, похвалив за прекрасный слог.