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22 человека, которые подняли деревообработку на новый уровень

22 человека, которые подняли деревообработку на новый уровень
Хотя обработка дерева — не самое легкое и дешевое хобби, оно на удивление доставляет удовольствие и приносит удовлетворение. Многие начинают воспринимать это как способ восстановить связь с самими собой, заставить свои руки работать и создавать что-то осязаемое на этом пути. Возможность взять бессмысленный кусок дерева и превратить его в нечто прекрасное — это идеальное сочетание умения, творчества и терпения.

1. Я вырезал эту трубку Hellboy из верескового дерева для Рона Перлмана, и он прислал мне фотографию.

2. Я построил эту кроватку для своего сына. Самый значимый проект, который я сделал.

3. Медведь, енот и лиса на скамейке.

4. Я не плотник, но горжусь тем, как это вышло.

5. Резьба изголовья из тикового дерева.

6. Сделал натяжной стол в качестве своего последнего проекта в 9-м классе и хотел бы им поделиться.

7. Это хороший дизайн собачьей будки?

8. Я начал заниматься деревообработкой два года назад. Вот некоторые из моих проектов и столярных изделий.

9. Жена хотела стол для учебы / хобби, а я хотел поэкспериментировать с эпоксидной смолой.

10. Вот очень классная сборка клавиатуры, которую я сделал. Корпус изготовлен из грецкого ореха.

11. Я сделал пандус, чтобы моя 13-летняя собака забралась на кровать.

12. Иногда небольшие проекты являются наиболее важными.

13. Рождественский подарок для моих двух мальчиков.

14. Сотовая полка с изюминкой.

15. Я сделал минималистские елки в честь праздников.

16. Могиканский разведчик.

17. Я сделал 90 открывалок для бутылок из переработанных скейтбордов для наших свадебных сувениров. Да, шлифовки было довольно много.

18. Я вырезал себе предплечье.

19. Прикроватная тумбочка из массива клена. Все вырезано вручную. Однозначно более 100 часов работы. Действительно желаю, чтобы у нас был ЧПУ.

20. Застрял в сарае во время изоляции от Covid.

21. Кухня на заказ, сделанная моим мужем и мной — от рендеринга к реальной жизни.

22. Последнее творение.
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По материалам: Sivator

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