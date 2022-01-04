22 человека, которые подняли деревообработку на новый уровень

Хотя обработка дерева — не самое легкое и дешевое хобби, оно на удивление доставляет удовольствие и приносит удовлетворение. Многие начинают воспринимать это как способ восстановить связь с самими собой, заставить свои руки работать и создавать что-то осязаемое на этом пути. Возможность взять бессмысленный кусок дерева и превратить его в нечто прекрасное — это идеальное сочетание умения, творчества и терпения.1. Я вырезал эту трубку Hellboy из верескового дерева для Рона Перлмана, и он прислал мне фотографию.2. Я построил эту кроватку для своего сына. Самый значимый проект, который я сделал.3. Медведь, енот и лиса на скамейке.4. Я не плотник, но горжусь тем, как это вышло.5. Резьба изголовья из тикового дерева.6. Сделал натяжной стол в качестве своего последнего проекта в 9-м классе и хотел бы им поделиться.7. Это хороший дизайн собачьей будки?8. Я начал заниматься деревообработкой два года назад. Вот некоторые из моих проектов и столярных изделий.9. Жена хотела стол для учебы / хобби, а я хотел поэкспериментировать с эпоксидной смолой.10. Вот очень классная сборка клавиатуры, которую я сделал. Корпус изготовлен из грецкого ореха.11. Я сделал пандус, чтобы моя 13-летняя собака забралась на кровать.12. Иногда небольшие проекты являются наиболее важными.13. Рождественский подарок для моих двух мальчиков.14. Сотовая полка с изюминкой.15. Я сделал минималистские елки в честь праздников.16. Могиканский разведчик.17. Я сделал 90 открывалок для бутылок из переработанных скейтбордов для наших свадебных сувениров. Да, шлифовки было довольно много.18. Я вырезал себе предплечье.19. Прикроватная тумбочка из массива клена. Все вырезано вручную. Однозначно более 100 часов работы. Действительно желаю, чтобы у нас был ЧПУ.20. Застрял в сарае во время изоляции от Covid.21. Кухня на заказ, сделанная моим мужем и мной — от рендеринга к реальной жизни.22. Последнее творение.